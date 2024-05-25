国家医保局：支持将符合条件的村卫生室纳入医保定点

发挥医保基金导向作用，支持将符合条件的村卫生室纳入医保定点……国家医保局24日发布《关于进一步推广三明医改经验 持续推动医保工作创新发展的通知》，明确要落实好三明医改取得的制度性成果。

围绕“三医”协同发展和治理，通知从加快药品耗材集采改革进度、加大医保支持基层医疗机构力度、着力提升医保支付管理水平等6个方面明确将要开展的“任务清单”。

在药品耗材集采改革方面，各省份2024年要实现国家和省级集采药品品种达500个以上。通知明确，要确保以集采为推动力实现更深层次、更高质量的“腾笼换鸟”，集采腾出的费用空间首先向人民群众释放改革红利，并为新药、新诊疗项目进入临床应用腾出空间，为医疗服务价格调整创造条件。

为进一步支持基层医疗卫生服务体系建设，通知明确要支持符合条件的村卫生室纳入医保定点，方便农村居民就医。同时，要完善紧密型县域医共体绩效考核体系，突出服务质量和数量、群众满意度等指标，将考核结果与结余留用政策挂钩。

在提升医保支付管理水平方面，通知明确要建立健全管用高效的医保支付机制，加快推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，在确保2024年实现按病组和病种分值（DRG/DIP）支付方式改革统筹地区全覆盖的基础上，提质增效。国家统一制定DRG/DIP付费管理办法，建立DRG/DIP分组定期规范升级制度，使分组贴近临床需求，符合地方实际。

此外，通知要求持续加强医疗服务价格管理，全面落实医疗服务价格动态调整机制，进一步聚焦儿科、产科、精神、中医等临床学科，重点关注诊查、护理、急抢救、病理等项目价格。坚持将价格构成中技术劳务占比60%以上的项目优先纳入调价范围。

根据通知，各级医保部门要细化完善推广三明医改经验的措施要求，国家医保局将密切跟踪并评估各地推广三明医改经验工作进展情况。