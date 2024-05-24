科普时间｜肺癌早筛方法，你知道吗

来源于国家癌症中心肺癌筛查团队的数据显示，肺癌筛查发现早期肺癌的受检者，5年生存率可超过80%，可达到治愈的效果，获益显而易见。

由于肺癌早期无明显症状，因此患者只能通过主动进行体检，特别是做影像学检查，达到筛查的目的。

筛查首选LDCT

目前，应用于肺癌高危人群的早期肺癌筛查最有效的影像学检查方法是低剂量计算机断层扫描（LDCT）。

无论在国际还是国内的各大指南中，LDCT均被推荐在肺癌高危人群中使用。

高危人群要定期筛查

根据《中国肺癌低剂量CT筛查指南（2023年版）》，我国肺癌高危人群的定义为年龄50～80岁，附加以下条件中任意一项。

吸烟史：吸烟≥20包年（每天吸烟包数×吸烟年数），或被动吸烟≥20年，若现在已戒烟，戒烟时间不超过5年。

有长期职业致癌物暴露史：如长期接触氡、砷、铍、铬及其化合物等肺癌致癌物。

一级、二级亲属患肺癌，同时吸烟≥15包年或者被动吸烟≥15年。

*一级亲属是指一个人的父母、子女，以及兄弟姐妹（同父母）。其基因相同的可能性为1/2。

*二级亲属是指一个人的祖父母、外祖父母、叔、舅、姑、姨。其基因相同的可能性为1/4（1/2×1/2）。

如符合以上条件，则推荐每年进行一次LDCT的筛查。

有研究表明，全癌种的发病率从35～39岁年龄组开始显著增加，且国内吸烟人群庞大导致室内或工作场所接触二手烟的人群数量较多，加之亚洲女性特殊的基因表型、环境因素、烹调习惯等混杂因素的影响，建议对自身健康情况较为担忧和重视的40岁以上或长期接触二手烟的无症状健康人群至少进行一次LDCT的检查。

发现异常要及时就医

LDCT采用的是薄层扫描（图像层厚1毫米），所以有大量的肺结节被检出（检出率可超过60%）。

体检时发现肺结节，患者容易出现紧张、焦虑等负面情绪，因此，在专科医院的专科门诊（如肺结节咨询门诊），进行体检结果的咨询就显得极为重要。

其实，大部分（超过93%）的肺结节都是良性结节，患者不用过于担心。

但若属于肺癌高危人群，则每年要到医院复查。

如果结节稍大或根据影像学形态特征暂时不能定性，可按照LDCT诊断报告描述进行短期或定期呼吸科治疗后复查，或根据专科门诊医生的建议，接受进一步检查，如在增强CT等引导下穿刺活检等。

作者：国家癌症中心（中国医学科学院肿瘤医院）影像诊断科 唐威

审核：国家健康科普专家库专家

国家癌症中心（中国医学科学院肿瘤医院）主任医师 薛 奇

策划：谭嘉 王宁