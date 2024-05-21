人工关节接续采购 中选产品价格稳中有降

新华社北京5月21日电（记者徐鹏航、彭韵佳）记者从国家医保局获悉，21日，人工关节集采协议期满后接续采购在天津开标。与首轮集采结果相比，本次接续采购中选产品价格稳中有降，平均下降6%左右。

此次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加，其中髋关节28.6万套，膝关节29.4万套。

国家医保局有关负责人介绍，此次接续采购共有54家企业的167个产品中选，其中既包括首轮集采中选的主流内外资企业，也有部分新企业，中选产品供应更加多元。中选产品的价差平均从首轮集采的2.8倍缩小至1.1倍，市场竞争更加公平，企业供应更有保障。

2021年9月，人工关节高值医用耗材首次纳入国家集采范围，我国人工关节价格从国际较高水平降至国际较低水平。中选结果执行2年来，中选产品使用量超110万套，占所有人工髋膝关节的使用量比例超过90%。

该负责人介绍，此次接续采购坚持“量价挂钩、以量换价”原则，在巩固首轮集采降价成果基础上，优化采购规则。包括坚持竞价入围，引导首轮中选价格较高的产品进一步降价；引导有序竞争，保障供应稳定多元；实行梯度带量，充分体现量价挂钩的激励作用；将首轮集采履约情况纳入考量，对履约不佳的企业予以约束。

据悉，接续采购中选结果将于今年6月份在全国落地实施，与上一轮集采平稳有序衔接。