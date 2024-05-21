北京大学医学部开展大学生促就业自主研学项目

高校毕业生等青年就业关系民生福祉、经济发展和国家未来。2024年《政府工作报告》指出：“要强化促进青年就业政策举措，优化就业创业指导服务。”日前，北京大学医学继续教育学院、高等教育学生实践信息网（实信网）、“第二课堂成绩单”网络管理系统（到梦空间）签约开展大学生促就业名校自主研学项目心理咨询基础研学项目。

据了解，三方将遵循优势互补、资源共享、共同发展原则，以促进大学生就业能力为导向，围绕人才培养、产教融合等方面展开合作，共同铺就高校学子就业的“高速公路”。此次心理咨询基础研学项目是三方的第一期合作。北京大学医学继续教育学院相关负责人介绍，研修班课程旨在帮助大学生了解和掌握心理健康与心理咨询的基本知识，认识常见的心理问题，提升自我意识，增强人际交往能力，学会有效的情绪管理与沟通技巧，掌握心理危机干预的基本方法、并对心理咨询的基础和常用方法有所了解。学生按规定修满所有课程后，将由北京大学医学继续教育学院授予相关结业证书。

“心理咨询技术人才在企业内有广泛需求，能在多领域、多行业、多部门、多岗位应用。”实信网负责人表示，本次推出的心理咨询基础研学项目将切实提升学生就业能力，为高校学生就业提供有效动能。未来，三方将合力打造出更多自主研学课程，充分运用现代信息技术，为学生提供个性化、精准化、便捷化的职业技能学习服务，满足大学生多样化的就业需求。（记者 陶媛）