不久前召开的奶业发展形势分析大会上，与会专家援引的一组数据让不少人惊讶：国家统计局数据显示，2023年我国牛奶产量同比增长6.7%，达到4197万吨，创历史新高，但全年奶类消费却下降了约1.6%。一升一降，鲜明的对比折射出当前我国奶业发展面临的严峻形势，也使一些人产生疑问：我国乳制品消费已经到天花板了吗？

从人均消费量看，我国奶类消费处于较低水平。2023年，人均奶类消费量41.3公斤，这一数字仅相当于《中国居民膳食指南》推荐量的22.6%至37.7%，约占全球平均水平的40%。无论是与居民膳食推荐量相比，还是与美国、日本等发达国家相比，我国人均乳制品消费量仍有较大增长空间。

从内部结构看，城乡之间的乳品消费量也不均衡，城镇和农村居民乳品消费差距较大。但可以预见，随着农村居民收入水平提高、城镇化推进和二孩政策的实施，在县域的城镇和乡村，乳品消费依然蕴含着巨大潜力，有望成为未来的一个重要增长点。

前景广阔并不代表前路平坦。应该看到，近年来我国奶业快速发展的同时，正迎来高位发展下的挑战，如奶源阶段性过剩、奶价下行等。这些问题反映出我国乳制品消费信心不足，深层次指向乳制品生产与消费尚未实现同频共振。

如何破局？瞄准消费升级方向，不断提升与国内需求适配的供给是当务之急。随着国民消费水平的提升以及健康饮食理念深入人心，如今消费者对乳品的态度正由“喝上奶”转向追求“喝好奶”。《2023中国奶商指数报告》显示，“品质至上”已成为乳制品消费者的新需求，营养成分、奶源地、有机认证等因素均影响着消费者的购买决策。这启示乳品企业既要不断加强对原料、生产过程和产品质量的把控，也要及时洞察消费者的喜好和需求，努力开发具有更高营养价值和健康功能的乳品。

激发乳品消费潜力，要善于挖掘新消费场景。从以高温灭菌常温液态奶消费为主，到液态奶中冷藏鲜奶占比不断上升，黄油、奶酪等干乳制品消费快速增长，我国乳制品消费结构呈现多元化趋势。对此，乳企不仅要持续创新满足消费者的多样化需求，还要不断优化产品结构，“吃喝”兼顾，努力提升原制奶酪、乳清等干乳制品供给水平，让奶酪等干乳制品早日走上百姓餐桌，进而提升百姓乳品摄入量。

激发乳品消费潜力，还要加大科普宣传力度。当前我国奶制品消费不足，一个重要原因是很多消费者对牛奶营养认知不足，很多地区、很多人不喝牛奶。这就要求相关部门和乳企要继续开展更加丰富的饮奶科普，进一步提高消费者的乳品营养健康认知水平，帮助更多人培养健康的乳品消费习惯，全面、持续增加奶制品消费量。（沈慧）