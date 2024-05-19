百名泌尿外科专家学者齐聚山西晋城 共话远程手术前景

5月18日，一场跨越710公里的远程手术正在进行。身在中国人民解放军总医院(北京)的医生王保军通过机器人辅助，为正在山西晋城治疗的前列腺癌患者，实施了腹腔镜前列腺根治性切除术，正常手术持续2个小时。

当日，2024年全国泌尿外科感染与炎症论坛在山西晋城市人民医院举行，会场600余人通过大屏幕“围观”了这场远程手术直播。

“在现代技术加持下，远程化、智能化是外科发展方向。”中国科学院院士、中国人民解放军总医院泌尿外科医学部主任张旭坦言。

5G远程手术是利用高速、低延迟的5G网络技术，将患者医学影像、生理数据等信息实时传输到异地医疗专家端，同时专家可通过操控设备，远程对患者进行手术的医疗方式。

参与当日远程手术的山西白求恩医院主任医师尚吉文说，5G远程手术突破传统手术在空间上的限制，使得医疗资源更加灵活地调配和共享，让更多患者有机会获得高水平专家的手术治疗，对提升医疗效率和医疗质量、改善医疗资源分布不均等意义重大。

论坛期间，全国泌尿外科领域百余名专家学者齐聚，通过学术讲座、论坛交流、专家互动、手术演示，分享、展现、探讨国内外泌尿外科感染与炎症前沿理论、先进成果、最新技术。

晋城市人民政府副市长黄登宇希望与会专家学者为晋城医卫工作把脉问诊、出谋划策，共同探索开展“组团式”帮扶合作，形成学科辐射、技术带动，增强人才输出“造血”能力。

现场，张旭为晋城市人民医院的“张旭院士远程手术山西会诊中心”授牌。该院党委书记畅晋军认为，此举为医院开展更高水平医疗技术合作搭建平台，也让基层民众在家门口享受到高质量医疗服务。

此次论坛由中国医药教育协会主办，上海交通大学医学院附属仁济医院、山西省人民医院、晋城市人民医院承办，5月17日到19日，进行38个学术专题讲座、21台手术直播演示，其中 2 例为机器人 5G 远程手术。（记者 范丽芳）