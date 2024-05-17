北京市大兴区举办5·15国际家庭日活动

5月15日，来自北京市大兴区的最美家庭、爱心妈妈这些充满爱的群体相聚在大兴区文化馆小剧场，传科学家教，扬清廉家风，用爱奏响了2024年大兴区国际家庭日的主旋律。

据悉，今年大兴区国际家庭日活动的主题是“国门风华 我爱我家”，由大兴区妇联携手大兴区纪委、大兴区教委、大兴区民政局、大兴区文明办、大兴区融媒体中心联合主办，大兴区兴丰街道承办。本次活动以社会主义核心价值观为引领，旨在升华爱国爱家的家国情怀，构建相亲相爱的家庭关系，深入推动“文明兴万家”，营造建设家庭家教家风的良好社会氛围，号召全区家庭礼赞家文化，深化家庭文明建设。

大兴区委兴丰街道党工委书记、人大工委主任方勇介绍，近年来兴丰街道家庭教育工作围绕“复兴丰华”党建品牌主线，推动家庭服务高质量发展，始终坚持共享生态兴丰、共创健康兴丰、共建和美兴丰、共营文化兴丰四个特色，大力宣传绿色环保理念，广泛开展健康知识进万家和文化体育事业建设活动，弘扬尊老爱幼、夫妻和睦、邻里互助等优良传统，为实现“健康家庭、幸福家庭”助力添彩。

今年是中华人民共和国成立75周年，也是落实中国妇女十三大目标任务的开局之年，兴丰街道将充分发挥引领、联系、服务作用，引导广大居民建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚，为“新国门·新大兴”建设贡献兴丰力量。

“画”出最美家庭的十年

伴随着轻柔的音乐，大屏幕上艺术家用沙子在作画，画面里有夫妻恩爱的和睦、有孝老爱亲的温暖、有邻里相助的友善、有刚正不阿的廉洁、有言传身教的榜样，画出了一幕幕大兴区最美家庭的缩影。

据了解，“最美家庭”活动开展的十年以来，得到了全区广大家庭的积极响应，上万个家庭参与活动评选，涌现出一批各行各业表现优秀的家庭。在场外的展览区，通过照片墙的形式，展现了十年来获评最美家庭荣誉称号的家庭代表。

“亮”出守护家庭新力量

活动现场，大兴区妇联牵头组建的两支守护家庭的新力量在全区“亮相”。首先登台的是大兴区“爱心妈妈兴翼守护”志愿服务团队，领导为6名爱心妈妈代表献上了代表母爱的康乃馨。这支队伍成立于2023年，大兴区妇联针对区内12名有需求的儿童，启动了“爱心妈妈，兴翼守护”项目。通过“321”工作体系，给予他们关爱和陪伴。她们以妇联干部为主，也有来自不同行业和领域的爱心人士。

另一支队伍是兴丰全职妈妈帮帮团志愿服务队，她们以互助共进为理念，以奉献社会、服务社区为己任，发挥志愿者服务精神的同时，也不断打磨与提升自身的创业就业能力，展现了巾帼不让须眉的自强精神。区领导为全职妈妈志愿服务队代表绶带，鼓励她们再接再厉，谱写新篇。

“讲”出家教课堂的魅力

家是最小国，国是千万家，孩子是家的希望，更是国家的未来，科学的家庭教育会养育出优秀的孩子，更会让家、让国充满温暖与爱。活动当天，大兴区妇联还邀请到国内著名心理咨询师、北京电视台特约心理专家柏燕谊老师，为广大家庭分享“打造和谐家庭从理解孩子的心开始”主题课程。

这样的家庭教育课堂已经在大兴区“遍地开花”，自2022年，区妇联联合区教委、区关工委等16个单位，共同成立大兴区家庭教育指导中心，并在多个镇街建立了家庭教育指导站，并持续性提供家庭教育指导服务。去年开始的“阶梯陪伴”家庭教育课堂，今年开展的“百村行”让未来从家庭启航项目，都在深入社区、村、学校、企业，精准对接需求，以专家主导开展多形式家庭教育课堂，根据孩子不同的成长阶段，利用线上线下相结合的形式，为家长提供优质家教资源。

据悉，大兴区还将同步开展“文明兴万家”家庭家教家风主题活动，通过“清风传万家”“文艺进万家”“新风润万家”“乡愁连万家”等活动，营造建设家庭家教家风的良好社会氛围，提升全区家庭的幸福感，推动社会和谐的文明新风尚。