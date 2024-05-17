全国医养结合机构床位达200万张

本报北京5月16日讯（记者吴佳佳）国家卫健委老龄健康司司长王海东16日在国家卫健委举行的发布会上表示，截至目前，全国具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构超7800家，床位达200万张。

医养结合是医疗卫生服务和养老服务相结合，面向居家养老、社区养老和机构养老的老年人，在日常生活照料基础上，提供医疗卫生服务。王海东表示，医养结合是中国积极应对人口老龄化的重要途径，也是满足广大老年人健康养老服务需求的有效举措。近年来，国家卫健委大力推进医养结合，取得了积极成效。

在完善政策措施方面，国家将医养结合纳入重要文件、规划加以推进。同时，对居家社区服务、机构服务、医养衔接、服务监管等出台了具体政策。

在扩大服务供给方面，目前形成了4种较为成熟的医养结合服务模式，即医疗卫生机构和养老服务机构进行签约合作、医疗卫生机构开展医养结合服务、养老机构依法依规开展医疗卫生服务、医疗卫生服务延伸到居家和社区。截至目前，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达8.7万对，具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构超7800家，床位达200万张，服务供给得到有效增加。

在提升服务质量方面，国家连续3年开展医养结合机构服务质量提升行动，通过自查整改，提高医养结合机构服务质量。