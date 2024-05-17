医养结合机构床位总数达二百万张

本报北京5月16日电（记者金振娅）在16日举行的国家卫健委“推动医养结合高质量发展”主题新闻发布会上，国家卫健委老龄健康司司长王海东透露，截至目前，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达8.7万对，具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构达7800多家，床位达200万张。

王海东介绍，近年来，我国从完善政策措施、扩大服务供给、提升服务质量三个方面大力推进医养结合，将医养结合纳入重要规划，制定了居家社区服务、机构服务、医养衔接、服务监管等具体政策，同时针对财税、价格、土地、医保、投融资等方面制定支持性政策。

当前，更多的老年人希望居家养老。对此，王海东表示，国家卫健委一直致力于提升居家社区医养结合服务的能力、丰富居家社区医养结合服务的内容、保障居家社区医养结合服务的可持续性。多年来，国家卫健委依托社区或者乡镇的医疗卫生和养老服务机构，重点为失能、失智、慢病或者长期卧床的老年人提供医养结合服务；开展了“互联网+护理服务”，增加上门护理服务供给，将老年人作为重点人群开展家庭医生签约服务等。同时，国家卫健委开展了基本公共卫生服务老年人健康管理项目，为1.27亿65岁及以上的老年人提供健康管理服务，为5400多万老年人提供康复指导、营养改善指导等医养结合服务，为1200多万老年人进行了失能评估，还为近600万失能老年人提供了照护服务等。此外，国家卫健委制定了居家和社区医养结合服务指南，指导医疗卫生机构为老年人提供健康教育、健康管理、医疗巡诊、家庭病床、居家医疗、中医药、心理精神支持、转诊等8项医养结合服务。