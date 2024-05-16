专家学者齐聚无锡共议整合医学创新发展

科技日报讯 （实习记者李诏宇 通讯员王永雪）5月14日记者获悉，2024整合医学大会暨江苏省整合医学研究会第二届学术年会日前在无锡举办。围绕大会“未来医学，重在整合”的主题，来自国内整合医学领域的专家学者，分别从不同学科领域视角出发，开展整合医学理念相关技术研讨和思想交流。

会上，中国工程院院士、国家消化病临床医学研究中心主任樊代明分享了对医学发展整合和转向的意见，以及临床实践中的案例，并对整合医学理念的临床运用展开深入解读，强调要提高对整合医学的重视，取其精华汇聚力量。

樊代明认为，人类总结的很多经验成为医学经验，但往往聚焦单一医学，导致医学发展细分有余而整合不足。所谓“整合”并不意味着简单的“组合或融合”，而是需要选好“加数”，做好“加号”，最终形成与我国国民生命健康相适应的最新疾病诊疗体系及医学知识体系，让整合医学为保障人类生命健康作出贡献。

相关专家提出，整合医学贵在整合、赢在整合。要将整合医学理念与实际临床经验进行充分结合，助力医药、医疗技术发展。

本次大会从生命健康和生命关怀角度出发，分享了整合医学面临的新机遇和新挑战，有力推动了各疾病领域与多学科交叉融合，对于加快整合医学领域科学技术创新、促进江苏省医疗事业高质量发展、增进人民群众健康福祉具有重要现实意义。