右江民族医学院：守护老区妇幼健康 推进医学教育高质量发展

广西百色市是地中海贫血症的高发地区之一，人群中地贫基因携带率高达24%。为进一步解决广西百色革命老区重型地中海贫血症患儿的“急难愁盼”问题，2021年，在广西壮族自治区党委政府领导的高度重视和带领下，在自治区政府妇儿工委牵头推动跨省联动下，苏州大学与百色市政府、右江民族医学院三方签订合作框架协议，合力推动革命老区妇女儿童健康事业迈上新台阶。

全面发力 推动学校迈上发展新台阶

在苏州大学的帮扶指导下，右江民族医学院各项事业均呈现良好发展态势，医学教育高质量发展更进一步。学校更名大学工作纳入广西高等学校设置“十四五”规划，列入2021年—2025年广西立项建设新增博士学位授予单位，被认定为广西高水平公共卫生学院建设高校，建设期限8年（2022年—2029年），临床医学、公共卫生与预防医学获新一轮广西一流学科（B类）建设。人才培养成效突出，国家级教学成果奖、国家级一流课程双双实现“零”的突破。科技创新能力不断攀升，国家级、省部级重点重大科技专项双双实现突破，获新增省级重点实验室1个，省级工程研究中心实现2021年至2023年“三连增”。

大力投入 实现防治设施建设新突破

右江民族医学院附属医院先后投入专项资金2000万元，于2021年底建成了使用面积达1100平方米的造血干细胞移植病房，设有6张百级仓和8张千级仓的造血干细胞移植病区，成为桂西地区首家地贫患儿救治技术中心，是百色革命老区首个造血干细胞移植病区，也是广西第8家造血干细胞移植病区，百色地中海贫血症防治配套设施建设实现新突破。

积极行动 组建本土医疗团队

右江民族医学院附属医院先后派送近40名医务人员赴苏州大学和附属儿童医院进修学习。苏州大学附属儿童医院专家团队入驻学校附属医院一年时间做好“传、帮、带”，通过“送出去、驻进来”相结合的医疗人才培养模式，培养了一支30余人的能独立完成造血干细胞移植的本土医疗队伍。成员中有高级职称12人，具有博士、硕士学位9人，提高了百色革命老区血液病综合救治的能力和水平，造福地贫患者。

取得实效 攻克医学技术难关

2022年下半年，右江民族医学院附属医院在专家团队的技术帮扶下顺利获得开展国家限制类技术“异基因造血干细胞移植技术”，在百色革命老区率先开展地中海贫血症非血缘、单倍体（非全相合）移植等手术。2023年，首例血液肿瘤异基因造血干细胞移植术为骨髓增生异常综合征患者成功实施，标志着学校附属医院血液病诊疗技术实现了重大突破。截至2024年4月，已有53名地贫患儿成功实施了造血干细胞移植手术。随着血液病诊治方面的技术能力和服务水平不断提高，越来越多的外地患者慕名前来医院接受治疗。

永怀初心 多措并举服务地贫患者

在百色市政府相关部门、医疗机构的大力支持下，右江民族医学院积极组织开展“广西地中海贫血重症患儿专项募捐活动”，右江民族医学院附属医院分批次联系百色市籍467名地贫患者家属到医院进行免费配型及政策、移植宣讲活动，免费对300余组家庭进行基因配型，开通绿色通道为地贫患者实施移植手术，协助申请专项基金救助，累计470余万元，有效为地贫患者家庭纾解困难。

携手共进 谱写医疗帮扶新篇章

自治区政府妇儿工委积极协调和指导，苏州大学与百色市政府、右江民族医学院各方多次互访、深入开展务实交流，不断拓展合作领域深度和广度，推动两地合作取得历史性突破。下一步，学校将继续深化与苏州大学的合作，践行地贫移植帮扶模式派驻团队援助学校附属医院开展肝肾等移植技术，加强儿童血液肿瘤疾病诊治技术合作，指导学校附属医院建成自治区级危重症孕产妇救治中心和自治区级危重儿童和新生儿救治中心。

（作者：黄宏春 毛宝玉 吴军）