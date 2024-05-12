致敬增进全民健康福祉的“护士白”

本报特约评论员

目前，我国护士在数量、专业素质和能力水平上，基本能满足卫生健康事业发展和人民群众健康需求，但每千人占比、医护比等人力资源指标与欧美发达国家相比，还有一定差距。受工作强度大、收入低待遇差、职业认可度不高等因素影响，护士队伍流动性大，人才流失现象突出。要把加强护士队伍建设摆上重要位置，持续增加护士数量，加强护士培养培训，推动护理工作高质量发展，更好满足人民群众多元化、多层次的护理需求。

2024年“5·12”国际护士节前夕，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中到首都医科大学附属北京儿童医院看望慰问一线护理工作者，向全国560多万护理工作者致以节日问候，勉励广大护理工作者积极投身健康中国建设，努力练就过硬本领和作风，真心护佑人民群众健康，当好新时代的“白衣天使”。

每年的5月12日是国际护士节，这一天也是近代护理事业创始人弗洛伦斯·南丁格尔的生日。自从南丁格尔创立现代护理专业之日起，护理工作便与人道主义精神和以关爱生命、救死扶伤为核心的职业道德密切联系在一起，受到社会和公众的尊重和敬爱。护理这个职业，与爱、奉献、健康、生命等温暖的词汇紧密相连，这更让人们深刻领会到护士这个职业的神圣。今年我国护士节的主题是“发展护士队伍，优化护理服务”，既反映了国家对护士职业的肯定，也凸显了国家对未来护理工作的要求。

“护士白”是世间最温暖的色彩。“三分治疗，七分护理”，护理工作是卫生健康事业的重要组成部分，广大护理工作者是保障人民群众生命安全和身体健康的一支重要力量，在保护生命、防病治病、减轻病痛、增进健康方面发挥着不可替代的重要作用。党的十八大以来，通过出台护理专项规划、推动护理改革发展、加强护士培养培训等重要举措，我国护理事业快速发展，护士队伍持续壮大。广大护理工作者始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，用实际行动践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神，为健康中国建设注入强大动力，不愧为守护人民健康的“白衣天使”。

近十年来，全国护士队伍总量以平均8%的增幅逐年增加，每年约有30万左右的新护士加入到护士队伍中。2023年国民经济和社会发展统计公报显示，2023年末，全国共有卫生技术人员1247万人，其中执业医师和执业助理医师478万人，注册护士563万人。

加强护士队伍建设是推动卫生健康事业发展的基础性工作，也是助力健康中国建设战略和实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。总体看，目前我国护士在数量、专业素质和能力水平上，基本能满足卫生健康事业发展和人民群众健康需求，但每千人占比、医护比等人力资源指标与欧美发达国家相比，还有一定差距，特别是基层护士仍然不足。现实中，受工作强度大、收入低待遇差、职业认可度不高等因素影响，护士队伍流动性大，人才流失现象突出。

按照我国“十四五”期间护理事业发展新规划，到2025年，全国护士总数达到550万人，每千人口注册护士数达到3.8人，医护比达到1∶1.2，进一步补短板、强弱项，老年、中医、社区和居家护理服务供给显著增加。奋进强国建设、民族复兴新征程，要把加强护士队伍建设摆上重要位置，持续增加护士数量，加强护士培养培训，提高整体素质，推动护理工作高质量发展，更好满足人民群众多元化、多层次的护理需求。

关爱是对护士最好的致敬。从呱呱坠地、生病护理、养老照料，直到最后的临终关怀……南丁格尔之灯，几乎光照每个人的一生。被誉为“提灯天使”的护士既是中流砥柱，也是普通凡人，需要长期的关怀激励、尊重理解、发展支持。各级党委政府、职能部门要采取务实、暖心、贴心的举措关心爱护护士，推动在薪酬待遇、执业安全、卫生防护、职称评聘、培养培训、休息休假、褒扬先进等方面，切实维护和保障护士合法权益。

对每个人而言，要把护士节期间那种“近乎一致”“毫不吝啬”的赞美，体现到日常和护士打交道时的高看一眼、敬重三分上；把对“白衣天使”群体的钦佩之情，体现到对每一个护士的友善态度上，特别要尊重其专业精神，理解其工作的不容易。唯有如此，才能激励更多的护士再接再厉，真情奉献，汇聚起健康中国建设的磅礴力量，为强国复兴的光荣梦想不断夯实健康之基。