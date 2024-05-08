进一步提升看病就医获得感——从多组数据看公立医院高质量发展

让群众看上病、看好病、少跑腿、少花钱，是公立医院高质量发展的努力方向。国家卫生健康委7日举行新闻发布会，用一组组数据勾勒出公立医院改革与高质量发展的成果。

国家卫生健康委5月7日举行的新闻发布会现场。新华社记者 董瑞丰 摄

建设125个国家区域医疗中心

国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪介绍，我国已设置13个类别的国家医学中心，建设125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心。这些医疗中心的设立，有助于进一步提升优质医疗资源可及性。

同时，国家卫生健康委在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设试点，在全国县级层面全面推进紧密型县域医共体建设，为群众提供预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性医疗卫生服务。

朱洪彪介绍，围绕公立医院高质量发展，国家卫生健康委还支持建设国家级临床重点专科961个、省级3800个、市县级11000个，开展全面提升医疗质量行动，推广预约诊疗、多学科诊疗、日间手术、检查检验结果互认等便民惠民措施。

基层诊疗量占比52%

推动公立医院高质量发展，如何确保基层医疗机构和偏远地区也能享受到优质的医疗卫生服务？

朱洪彪介绍，近年来，我国开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动，加强基层卫生人才队伍建设，拓展家庭医生签约服务内涵等，助力群众看病就医更便利。

“公立医院的高质量发展，是各级各类公立医院的高质量发展，目的就是要让群众在家门口能够享受到优质的医疗卫生服务。”朱洪彪说，2023年基层诊疗量占比达到52%，基层医疗卫生机构对群众的吸引力正逐步增强。

5500多家医院提供“一站式”服务

在医疗资源有限的条件下，如何改进医疗服务模式？

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，一方面通过完善预约诊疗制度、畅通转诊渠道，探索预就诊、预住院等方式，缩短患者的等待时间；另一方面简化流程，通过建立“一站式”服务中心、推行“一次就诊付费一次”等，减少患者来回奔波。

此外，完善多学科诊疗制度，开设麻醉、疼痛、健康管理等新型门诊，也能满足患者多样化的需求。

据介绍，目前全国有5500多家二级以上综合医院提供“一站式”服务，出院患者当日结算率达到77.7%。多学科诊疗服务模式推广至全国2400余家二级以上医院。2800余家二级以上医院至少开设了一类新型门诊。

打造14家公立医院样板

2022年开始，国家卫生健康委选择14家公立医院作为试点，通过委省共建，打造公立医院高质量发展的样板。

朱洪彪介绍，这些试点医院聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，加强核心专科能力建设，提升重大疾病的诊疗能力和诊疗效果。同时，紧盯国际医学前沿，在脑科学、再生医学、生物医学等关键领域协同攻关，并推进管理创新，提升医院管理的科学化、精细化、智慧化水平。

据介绍，两年多来，试点工作取得积极进展，试点医院的疑难复杂疾病救治能力、技术创新能力、医院运行效率等，普遍好于同级医院平均水平。

朱洪彪表示，下一步将继续以人才、创新、技术、信息等为重点，推动试点医院高质量发展再上新台阶。