北京市重点商业“五一”吸金49.9亿元

今年“五一”假期，本市生活必需品市场量足价稳。五一假期，市商务局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态127家企业实现销售额49.9亿元。全市60个重点商圈客流量3586.9万人次，同比增长2.5%，消费金额达到99.2亿元。

市区联动重点商圈促消费

“2024国际双城消费节”联动重点商圈、近百个国际品牌及抖音平台、工商银行举办“线下售卖+线上直播”主题活动，营造浓郁消费氛围。东城区联合20余家老字号品牌、百家门店推出“品质消费节”，开启国潮消费盛宴。海淀区“悦动海淀”特色活动囊括美食品鉴、演艺观赏、市集漫步，燃爆节日市场。石景山区以“京西”主题串联美食、购车、骑行多业态，平谷区“国际桃花节”综合观光、文化、音乐、健身多元素，诠释消费新含义。

五一期间，“超极合生汇”推出北京最深潜水馆、亚洲第二大穹顶天幕，假日期间销售额达7000万。中粮祥云小镇“户外生活节”集结品牌好物、艺术装置、时尚运动，探索露营野趣新玩法。华熙LIVE·五棵松汇聚“买得起艺术周”“奇妙嘉年华”系列活动，悦享假日消费新体验。监测数据显示，五道口商圈、常营商圈、环球影城商圈最受年轻消费者青睐。

首店首展聚能演绎时尚经典

近期，华北首家“乐高”品牌标杆店亮相西单大悦城，“京韵漫游”主题积木呈现特色京味场景。茑屋书店北京首店落地朝外THE BOX。朝阳大悦城倾力打造宫崎骏奇幻沉浸式体验，“橡子共和国”华北首展拉满节日氛围。五一期间，重点监测的乐多港万达、朝阳合生汇、朝阳大悦城销售额同比分别增长55%、41.8%、13.3%。

此外，老字号在假日“火热出圈”焕发品牌生机。全聚德开展“萌动万物文创节”推出“萌宝欢聚餐”、文创套餐、“萌物社”文创展卖等主题活动，将老字号非遗与时尚创意消费有机融合。菜百上新“文采香雪”文创首饰，以旧换新、满额返券覆盖多种类金饰品。张一元“春茶节”火热开启，吴裕泰“西湖龙井绿茶礼盒”融入人文元素销售增长10%以上。北京稻香村推出特供立夏节气的限量款“三果糕”聚客引流，网红“零号店”客流量五天超7000人次。

绿色产品迭代更新刺激焕新需求

在2024北京国际汽车展览会氛围带动下，昌平区汽车消费券加大新能源车补贴力度，西城区、丰台区、顺义区联合多家车企推出“汽车嘉年华”“汽车消费节”活动，购车享礼、现金直降、置换补贴诚意满满，加速汽车消费潜力释放。石景山区推出“京西有惊喜‘惠’购好车季”主题活动，千万汽车消费券、购车分期补贴有效激发汽车消费活力。

此外，绿色智能家居、家电、通讯器材类商品惠民让利，激发消费品迭代焕新需求。京东平台联合100余品牌商家成立“家电家居焕新联盟”，推出专属补贴、专享折扣满足多样化需求。苏宁易购携手30余家家电企业线上线下同步开启“无忧焕新”活动，提供免费上门、拆卸、搬运服务便利。居然之家依托线上平台“洞窝”发放家居消费券。小米通讯“旧机折价与新机补贴”活动覆盖手机、笔记本、空调、电视等8类商品，助力消费焕新升级，五一期间销售额同比增长近四成。文/本报记者 李佳