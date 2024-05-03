视力训练、按摩、食疗调理……这些方法能帮助孩子提高视力吗？| 科普时间

乐乐最近跟妈妈抱怨，玩耍的时候眼镜总是滑落。听说有“神奇”的仪器和药物能帮助孩子提升视力、轻松摘掉眼镜……乐乐妈妈动心地想买回来，给乐乐治近视。这样的做法是对的吗？

视力训练能提高视力吗

其实，近视是不能治愈和逆转的。所以，声称可以治愈近视的产品，如运用“神药”“神奇的仪器”等对眼部进行按摩、涂抹、雾化、敷贴等，就能帮助孩子提升视力、轻松摘掉眼镜……家长们要慎重对待。

家长对孩子的近视越来越重视、对孩子近视度数加深的焦虑情绪，可能造成花了钱却没有达到近视防控目标的后果。一些视力保健场所，宣传可以通过自行研制的视力训练方法，提高孩子视力，治疗近视。部分家长也会发现孩子经过一段时间的训练，在该场所里检查的视力“确实”有所“提高”。但是，通过视功能训练，实际的近视度数不会因此而降低。

掌握一定科普知识的家长，会发现其中的蹊跷。

我们一起揭开“视力训练”的骗局。

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视力就像我们的身高一样，虽然基本稳定，但仍然可以在不同的时间段存在细微的差别，比如一行视力表的改变，很难辨别是不是正常的视力改变。

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视力检查需要规范的光线环境和距离。部分场所的检查环境很可能故意不达标，而且孩子识别视力表也会有一个学习过程，尤其是低龄的孩子，随着对视力表的熟悉，视力检查结果也可能出现变化。

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市面上有一种视功能训练，确实能达到“提高裸眼视力”的目的。但它能提高裸眼视力的原理，是通过改变大脑对模糊的认知力。

大脑对模糊的认知有相当大的可塑性，在视觉训练中，大脑不断地经过模糊适应这一调节后，同样的屈光不正可以表现出更好的识别能力。裸眼视力提高的实质是大脑通过不断调节，适应了模糊看东西的感觉。要想让眼睛长期适应这个模糊状态，那么你的眼睛和大脑就需要不断调节，这样一种长期不放松的状态最后可能会导致近视度数加深更快。

按摩、食疗调理可以逆转近视吗

某些宣传提到用按摩代替戴眼镜，通过食补等逆转近视，都是错误的。

宣传提到通过食补可逆转近视，如枸杞水、鱼眼睛、猪肝、鱼肝油等食物富含维生素A（又称视黄醇）、参与视紫红质的合成，增强视网膜的感光能力。

虽然适当补充维生素A对眼睛有益，但过量摄入可能会引起维生素A中毒反应。所以，正常人均衡饮食即可，不需过量摄入，也不存在治疗近视的作用。

有些营养成分是可以保护视力的。比如维生素D是一种日常生活中常见的微量元素，适量补充维生素D能够帮助降低眼睛对外界的敏感性，帮助老年人预防眼底出现黄斑病变；再比如叶黄素是存在于视网膜黄斑区的主要色素，可以帮助视网膜抵御紫外线，有助于保护视力。因此，平时可以给孩子多补充富含维生素D和叶黄素的食物，如海鱼、动物肝脏、蛋黄、玉米等，但也建议结合身体实际状况，均衡饮食即可，不建议过量补充，因为它们对近视并没有治疗作用。

文字来源：人民卫生出版社《科学守护 健康成长》

审核：国家健康科普专家库专家、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院主任医师 周行涛

策划：王宁

编辑：王潇雨

来源：健康中国