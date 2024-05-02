人工关节集采接续采购将启动

国家组织人工关节集中带量采购周期即将期满，国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告》，将开展人工关节集采协议期满接续采购。

此次人工关节集采协议期满接续采购产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节，含增材制造技术（即3D打印）类产品。

根据股骨头和髋臼内衬材质组合，髋关节产品系统分为三个产品系统类别开展接续采购，其中陶瓷-陶瓷类髋关节产品系统最高有效申报价为8506元、陶瓷-聚乙烯类髋关节产品系统最高有效申报价为8480元、合金-聚乙烯类髋关节产品系统最高有效申报价为8306元。膝关节作为一个产品系统类别开展接续采购，最高有效申报价为6877元。

此次接续采购周期为3年，以联盟各地区中选结果实际执行日起计算。采购周期内医疗机构每年应完成当年协议采购量，超出协议采购量的部分，中选企业仍需按中选价格供应，直至采购周期届满。

申报企业须于2024年5月21日上午8:30前在国家医保服务平台-国家组织高值医用耗材集中采购信息填报系统中确认此次接续采购的产品系统，完成企业申报工作。

此前，首次国家组织人工关节集采髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，并于2022年上半年落地。（记者彭韵佳）