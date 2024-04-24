国家医保局：全国医保码用户已超11.2亿

新闻发布会现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京4月24日电 （陈子源） 国家医保局规财法规司副司长谢章澍23日在全国智慧医保大赛新闻发布会上介绍，目前全国医保码用户已超11.2亿人，已接入定点医药机构超80万家，累计结算超60亿笔。

谢章澍指出，聚焦群众就医和医保需求，国家医保服务平台（包含网厅和App）已开通医保码、跨省异地就医备案、医保信息查询、医保移动支付、地方特色服务专区等服务模块，可为参保群众提供信息查询、业务办理、待遇申请等线上综合服务。平台实名用户达4.5亿，上线32个地方专区，涵盖100余项服务功能。

“从去年开始，我们在全国范围内持续开展了针对医保码使用问题的‘走流程、找堵点’活动，发动各级医保部门、定点医药机构，加快推动医保码从仅在结算环节可用到可在预约挂号、签到就诊、诊疗检查、报告查询、药房取药等全流程使用，减少排队等待时间，提升看病买药体验。”谢章澍表示，目前，医保码全国用户已超11.2亿，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已支持使用，接入定点医药机构超过80万家，累计结算超过60亿笔。

谢章澍还表示，国家医保局正在打造医保便民“三电子两支付”服务体系，包括医保码（医保电子凭证）、医保电子票据、医保电子处方、医保移动支付、医保可信支付等，联通就医购药全流程，形成服务优化全闭环，推动服务体验全新升级。此外，国家医保局还将探索推进离线结算、数字人民币等与医保服务相结合，推动医疗与医保服务之间有效衔接，在不久的未来，打造更立体、更多元的医保便民服务生态，以优质服务提升群众医保获得感。