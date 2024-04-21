展示超大规模市场蓬勃生机

4月的海南，椰风海韵。作为今年我国首场重大国际性展会和商务部“消费促进年”活动的重要组成部分，连日来，第四届中国国际消费品博览会火爆出圈，在南海之滨掀起全球消费精品展示交易的热潮，向世界展示了中国超大规模市场的蓬勃生机。

亮出消费精品名片

本届消博会规模创历史新高，展览总面积达12.8万平方米，共有来自71个国家和地区的4019个消费精品品牌参展，参展国别数和品牌数较第三届分别增长9%和19%。专业采购商超过5.5万人，较第三届增长10%。进场观众主会场达37.3万人次，超过第三届5.2万人次，3个分展区进场观众超10万人次。英国、蒙古国、马来西亚、俄罗斯首次以国家展团的形式参展，消博会“朋友圈”持续扩容。

瑞士手表、捷克水晶、泰国榴莲、马来西亚燕窝……走进全球特色消费展区，全球消费精品汇聚，参展观众不出国门便能轻轻松松“买全球”。

“中国的消费市场很大，疫情后葡萄酒市场也在不断回升。”拉丁酒庄是一家专门代理经营意大利葡萄酒的酒业经销商，公司负责人于连涛谈起第一次参加消博会的感受，显得格外兴奋，“消博会是一场高端展会，早就十分向往。这次带来了20多款葡萄酒，没想到这么受欢迎。没几天，有几款酒已卖断货”。

六十益（海南）国际贸易有限公司成立于2020年，主要经营红酒及相关产品进出口，趁海南自由贸易港大力发展之际，以跨境电商结合线下实体提供红酒全品类供应链。公司总经理陈倩是第四次参加消博会，见证了消博会促进企业发展的成效。她说：“我们企业和消博会一样，是伴随着海南自贸港政策的落地实施一步一步发展起来的。通过参加消博会，打响了企业品牌，产品现在已经销售到海南各大景区、机场和相关免税店。”

本届消博会“全球新品计划”——新品发布会在展馆“首发首秀区”举行，汇聚28个国际、国内知名发布主体，38个品牌携带115件不同款式、系列的新品亮相，涵盖时尚香化、珠宝首饰、电子科技、生物科技、潮流玩具等领域，新科技等产品的发布成为其中亮点。

空中能成像，科幻变为现实，你相信吗？新品发布会上，可交互空中成像产品将信息浮现于空中，隔空操控，达到信息与环境完美融合，令台下观众大呼“神奇”。这家来自湖北武汉的盈乾家智能科技有限公司总经理荆志伟告诉记者，相对传统的信息呈现于屏幕，通过触摸交互，空中成像产品无介质成像，科技感十足；空中多点触控，交互灵敏；特定角度可视，私密性强；无接触操控，安全卫生，可谓优势多多。“产品可广泛应用于会议论坛、公共设施、展览展示、智慧家居等领域，参加消博会就是希望扩大产品的影响力和知名度。”荆志伟说。

拓展消费合作空间

对参展商而言，参加消博会无疑是对企业发展和品牌推广的最大加持。无论是首次参展还是连续4届参展，无论是科技型企业还是小微企业、农业合作社，消博会这一亚太地区规模最大的消费精品展会正成为越来越多全球头部品牌和最新产品的首选地。越来越多的参展商、采购商在消博会发现新商机、收获新成果。

机器人不仅能对话，还能现场跳舞。在深圳优必选科技公司展台，克鲁泽机器人吸引了许多小朋友，他们纷纷走近机器人跟它交流互动，现场笑声不断。公司市场经理吴思诚介绍：“今年是第二次参加消博会，我们带来的多场景配送机器人特别受欢迎，有很多意向客户进行了现场洽谈。消博会吸引了全球各地的高端客商和采购商，对企业来说是个好机会。”

“薄皮核桃、红枣、葡萄干都是我们合作社自己种的，很香！”4月17日上午，在新疆生产建设兵团展区，阿拉尔市边疆红果品农民专业合作社理事长尤良英一边打包，一边忙碌地接待来自各地的购物者。“我是第四次参加消博会，感觉每一次都有不同。消博会给我们搭建了一个很好的平台，把最好的商品展示给全世界，为农产品销售赋能。”

三代人30年做茶，只为做一杯好茶。在海南展区，被称为“五指山茶姐”的郑丽娟非常看重消博会，“作为一家农业资源型企业，我们在发展过程中迫切需要有生物加工技术和健康资本的支持参与，发展壮大茶叶精深加工。希望借助消博会平台寻求交流合作商机。”郑丽娟表示。

探路前沿时尚消费

越办越好的消博会正成为海南自由贸易港的亮丽名片，高度开放的海南自由贸易港为全球消费精品展示交易提供了广阔舞台。

“这款白沙绿茶·摘星辰作为此次白沙品牌重磅首发的核心高端产品，是白沙系列产品中唯一一款限量发售的产品”“我们瞄准现有咖啡市场创新元素，推出了母山咖啡·益生元奶/黑咖，使它在口感和营养价值上都有了显著提升”……4月16日，海垦热作集团新品发布会上，海垦热作集团党委副书记、总经理蓝洁介绍了公司推出的19款新品，很快引来很多意向合作商预约洽谈。

连续4届参展，今年，珠海免税集团以“聚力筑能 消费向新”为主题，围绕香化及酒水两大品类高端品牌，以头部品牌联动，通过品牌展品打造氛围场景及体验互动。经过40余年在中国免税行业的深耕细作和沉淀积累，珠海免税集团已与150多家全球知名品牌供应商建立了长期稳定的合作关系，与450余个世界顶级品牌保持着战略合作关系。自2021年以来，珠海免税集团深度参与消博会，先后开展和参与了140余场商务交流活动，更全面了解国际市场需求和趋势，积极促进与优质品牌方的沟通合作，加强企业在免税市场、旅游零售市场的竞争力。珠海免税集团董事长陈辉表示：“消博会是推进海南自贸港和国际旅游消费中心建设的重要抓手。我们期待与世界各地更多的品牌商、合作伙伴进行深入交流，探讨更广阔的合作空间，共同推动旅游零售行业的创新发展。”

消博会上，大众、特斯拉、奇瑞等车企也纷纷展出自己的最新产品。在海南国际会展中心广场，一辆采用超强不锈钢外骨骼结构，配备装甲玻璃的赛博越野旅行车，以其酷炫的外表受到爱车一族的追捧，大家排队等候与它拍照合影。作为新能源汽车头部企业，特斯拉此次携赛博越野旅行车首次亮相消博会，该车拥有近5吨的牵引能力，还拥有线控转向和后轮转向等最新技术，一经亮相就火爆现场。

观全球时尚精品，享免税购物消费，赏水上摩托飞驰……短短6天的消博会在广大参展商和参观者的共同参与下完美落幕，而消博会带来的消费故事还在继续。