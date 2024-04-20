中新健康丨上海专家尝试“免疫+化疗”新模式 晚期肺鳞癌患者获生机

记者19日获悉，中国医学专家成功开展“免疫+化疗”治疗模式，打破晚期肺鳞癌患者的治疗困境。

据悉，近年来，在肺癌的基因治疗中，各类“靶向药物”的上市为患者带来生机。但在临床上，大部分驱动基因突变都发生在肺腺癌，肺鳞癌驱动基因突变较少，靶向药物基本上无计可施。据了解，晚期肺鳞癌患者药物治疗以化疗为主，更令人痛苦的是，这个病对化疗也不太敏感，单纯使用化疗，患者毒副反应大，且预后不佳。

为了解决这一治疗困境，2018年12月，由上海市胸科医院呼吸与危重症医学科名誉主任韩宝惠教授、主任钟华教授领衔，联合全中国74家研究中心共同启动了一项III期临床研究。

经过两年多的潜心钻研，这项随机、双盲、多中心研究(AK105-302研究)获得成功。研究成果表明，中国自主创新研发的免疫检查点抑制剂(派安普利单抗)联合化疗治疗模式，能为肺癌患者带来更为显著的生存获益。这项研究成果在国际知名医学期刊《柳叶刀呼吸医学》发表。2023年1月，国家药监局新药评审中心批准派安普利单抗上市。

2020年5月，被确诊肺鳞癌晚期的王先生，被选入临床研究。经过一段时间的治疗后，他肺部的肿瘤明显缩小，从CT片子上看，前后简直“判若两人”。如今，王先生即将迈入治疗的第五个年头。

据介绍，派安普利单抗可激活患者自身免疫功能攻击肿瘤细胞。研究结果显示，派安普利单抗联合化疗可以将患者疾病进展或死亡风险降低60%。尤其在PD-L1表达阳性的患者中，联合派安普利单抗可进一步将患者的疾病进展或死亡风险降低63%，且安全性良好，为晚期肺癌患者带来了新的治疗希望和更好的预后生存质量。

据悉，PD-1(programmed death1，程序化死亡分子)是免疫细胞T细胞表面的一种受体蛋白，是一个非常重要的免疫检查点。

“上海市胸科医院的呼吸与危重症医学科一直深耕肺癌的临床研究与新药研发，近五年牵头的临床试验已相继推动4款新药上市，包括：多靶点抗血管生成药物安罗替尼等，很多患者从中长期受益。”据钟华主任介绍，今后，呼吸学科团队将持续聚焦临床需求与诊治难点，推进高质量肺癌临床研究开展与成果转化，为患者带来更多生机。