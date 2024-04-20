肺癌再成深圳最高发恶性肿瘤 去年发病9709例

记者18日从深圳市慢性病防治中心获悉，最新监测数据显示，2023年深圳市常住人口新发恶性肿瘤病例45431例，比上一年增加2905例。其中，肺癌时隔两年再成当地最高发恶性肿瘤。

2023年，肺癌与甲状腺癌发病例数居于深圳常住人口新发恶性肿瘤头两位。其中，老牌“头号杀手”肺癌卷土重来，成为首位，发病例数9709例。

据悉，肺癌之所以被称为“头号杀手”，除因发病率名列前茅外，主要是早期症状不明显，大部分人确诊时已是晚期。因此，早筛早诊非常重要。医生建议，50岁至74岁且具有符合高风险因素条件的肺癌高危人群每年进行低剂量螺旋CT。

排名第二位的甲状腺癌，发病例数9247，因其发展进程缓慢又称为“懒癌”。尽管“慢”，但也不能轻敌，医生提醒，面对甲状腺癌，及时治疗是关键。

排在榜内前10的恶性肿瘤依次还有结直肠癌、乳腺癌、肝癌、胃癌、淋巴癌、子宫颈癌、白血病、子宫体癌。

近年来，深圳推动市属医院专家进社区，推进医防融合发展。由肿瘤医院专家带队，组建工作组，进驻社康开展医疗服务、业务指导、人才培训等工作，使得常见肿瘤疾病的防治技术在社区得到普及和推广。今年，华南首家公立质子肿瘤治疗中心计划在深圳投用，届时市民可不出市即可接受目前最先进的质子治疗。