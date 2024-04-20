青海颁布涉藏省区首部关于“佐太”的标准规范

“此次颁布的藏药‘佐太’及其原辅料地方标准具有很高的专业技术水准和广泛的认可度，是五个涉藏省区首部关于‘佐太’的标准规范。”4月19日，青海省药品监督管理局注册处处长李勇接受中新网记者采访时表示。

据悉，“佐太”是藏药中配制名贵珍宝类藏成药、院内制剂等的重要原料，是以水银和多种金属、矿物(业内称“八金八矿”)等为原辅料，在藏医药独特理论指导下运用藏医传统炮制方法并赋予特色藏族传统文化等而制成的。

资料图为藏药“佐太”及其原辅料地方标准制定过程中，组织涉藏五省区专家开展讨论。青海省药品监督管理局供图

从“佐太”的炮制发展历史看，“佐太”炮制因受炮制水平、制备条件、操作方法等的不同，质量品质参差不齐，差异较大，质量甄别一直以名老中医或老药工经验鉴别为主。

“没有统一的炮制方法和质量标准，是制约藏药产业向标准化、规范化发展迈进的瓶颈之一。”李勇告诉记者，2019年以来，青海省药品监督管理局在建立起藏药“佐太”炮制质量鉴定专家库的基础上，引导青海省藏医药研究院联合金诃藏药股份有限公司等5家科研单位系统研究“佐太”原辅料基源、炮制工艺、质量标准。

资料图为专家指导藏药“佐太”炮制。青海省藏医院供图

为有效解决“佐太”法(炮制方法)出多门，质量良莠不齐的问题，在标准研究制定过程中，青海省药品监督管理局邀请了西藏、青海、甘肃、四川、云南五个涉藏省区有关藏医药科研、院校、医疗、生产等相关机构，以及国医大师、国家非物质文化遗产传承人、全国名中医等知名藏医药专家广泛参与、专业指导、现场指点，并反复征求了社会公众、生产企业、医疗机构意见。

资料图为藏药“佐太”炮制现场。青海省藏医院供图

“可以说此次藏药‘佐太’及其原辅料地方标准的颁布得到了涉藏五省区广泛认可，不仅提高了炮制门槛，统一了质量标准，还对促进藏医药传承创新发展、挖掘新质生产力具有现实意义。”李勇说。

李勇表示，在颁布藏药“佐太”及其原辅料地方标准的基础上，青海省药品监督管理局将加大“佐太”标准规范执行工作的监督指导力度，建立“炮制师承培训+专家经验鉴定+实验室检测”三结合的“佐太”质量保证机制，建立标准检测“过渡期”，指导引导藏药企业、医疗机构逐步开展并实现自检。