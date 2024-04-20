谷雨过后再无寒 品春茶、吃香椿、赏牡丹乐享美好时光

随着松花江全线开江，4月17日，黑龙江富锦市的渔民撒下了开江第一网，四面八方的食客纷至沓来，寻“鲜”之旅也正式开启。

经过漫长的冬季，松花江里的鱼消耗掉了大量脂肪，鱼肉变得紧实有嚼劲儿，鲜美可口，在市场上供不应求。

一些餐厅也直接在江边的渔船上支起了锅灶，把刚出水的江鱼处理后，加些佐料直接下锅，大火烹制，一锅香气浓郁、味道醇正的炖江鱼就做成了。让游客能够欣赏开江美景的同时，品味开江鱼的鲜美。

谷雨过后再无寒 人间芬芳已向暖

谷雨过后再无寒，人间芬芳已向暖。4月19日21时59分将迎来谷雨节气，正是品春茶、吃香椿、赏牡丹的大好时节。

谷雨是二十四节气中的第六个节气，也是春季的最后一个节气。正值暮春三月，在我国南方传统的茶叶产区，清明和谷雨皆有采茶之俗，制成的茶称为“明前茶”和“雨前茶”。

“谷雨收寒，茶烟飏晓，又是牡丹时候。”谷雨前后正是牡丹花盛开的时节，在有些地方牡丹也被称为“谷雨花”，赏牡丹便成为这一时节的传统习俗。

谷雨前后正是新鲜美味的香椿上市的大好时节，很多人都喜欢吃香椿，美其名曰“吃春”。嫣红的叶、油亮的梗，诱人食欲、令人垂涎。

云南施甸：谷雨至 制作特色美食酸肉

谷雨至，在云南施甸县，当地民众会制作一道独具特色的美食酸肉迎接夏天的到来。

制作酸肉时，首先选用新鲜的牛肉，再由经验丰富的厨师手工剁细，接着将煮熟的牛皮切细条，并与剁细的牛肉充分混合，这一过程使肉质口感更好。

为了增添独特风味，在制作过程中会放入适量的食盐、辣椒面、花椒、八角等佐料进行调味。并把炒米磨成炒面，加入后均匀搅拌，最后加入能让肉变酸的青菜汁，充分搅拌均匀后装入坛内，用熟米饭密封腌制。15天后，酸肉呈现出纯正的酸味即可食用。腌好的酸肉，放入小米辣、大蒜、芫荽等佐料拌一拌，美味立现。