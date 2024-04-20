新产品、新朋友、新机遇 消博会架起联通国内外市场“桥梁”

第四届中国国际消费品博览会4月18日闭幕。作为2024年中国首场国家级重大展会，本届消博会从国际先进医疗器械到智能飞行汽车、AI机器人，再到国风国潮等时尚消费精品，为广大消费者呈现了一场消费盛宴。在这场盛宴中，有很多新元素吸引了全球目光。

新产品 共发布各类新品超1700件

本届消博会有三个“新”。首先是新产品，本届消博会上共发布各类新品超过1700件，包括全球首发、亚太首发、中国首发首展等多种类型。爱尔兰、法国、英国等国家带来一批首次进入中国市场的高品质小众特色消费品牌。同时，更多国货潮品推陈出新，通过消博会扬帆“出海”，与国际品牌同台竞技。

新朋友 超过4000个品牌参展

有了新产品，交到新朋友也不是难事。本届消博会吸引了世界500强企业25家，数量较上届增长超过一倍。

为期6天的展会期间，共有来自71个国家和地区的超过4000个品牌参展，比上届分别增长9%和19%。

首次参展国家带来的独特展品备受青睐。在马来西亚展台，拖鞋、饼干、燕窝吸引了不少消费者驻足。而在蒙古国国家馆，羊绒制品备受关注。

新机遇 消博会成联通国内外市场的“桥梁”

新老朋友齐聚消博会，也为全球消费增长带来了新的机遇。在一家加拿大食品企业的展台，他们带来的巧克力已经从首届消博会的全进口变成了到2024年的全本土化生产。

从3平方米的小展位到上千平方米的大展台，来自五湖四海的参展商、采购商都可以搭上消博会这座联通国内外大市场的“桥梁”，在这里共享中国机遇。