代糖的“甜蜜陷阱”你未必都知道

“0糖”食品、饮料以其“无热量、零负担、降低龋齿风险”的宣传，圈粉无数。然而，代糖不能减肥，更不利于降糖，过量食用还有潜在危害，比如可能会引发心脑血管疾病、癌症、肠道菌群紊乱、脂肪肝等问题。甲之代糖，乙之砒霜！一定要理性看待，适量食用。

更容易勾起甜瘾

代糖控制体重更多基于理论层面，在肥胖的糖尿病人群中也可能产生较小的收益；对于一般人群而言，长期食用代糖可能会增强对甜食和饮料的渴望，从而导致肥胖。

造成肠道菌群紊乱

肠道菌群在维持免疫和代谢稳态以及抵御病原体方面起着至关重要的作用，许多炎症性疾病和感染的发病机制与改变的肠道细菌组成(生态失调)有关。研究显示，大量食用代糖可能会使肠道菌群紊乱，究其原因可能是代糖无法为肠道菌群提供合适的能源物质，而使肠道菌群失调，进而增加肠组织炎症的发生风险。

不仅如此，代糖导致的肠道微生物群紊乱可能会引起糖耐量异常。代糖虽不同于葡萄糖等直接代谢升高血糖，但可能通过多种途径影响机体能量摄入与代谢，与肥胖、2型糖尿病和代谢综合征等有一定关系，相关机制之一可能是通过甜味受体增加肠促胰素的分泌，上调葡萄糖转运蛋白的表达，影响肠道葡萄糖吸收，进而影响血糖。

此外，一些代糖也可能会导致胃肠道不适症状。食用糖醇类代糖食品时，糖醇在人体内不会被完全吸收和消化，容易引起腹部不适、胀气、肠鸣等消化道症状，过量食用甚至会引发腹泻等不适症状。

诱发心脑血管疾病

研究显示，食用过多含糖饮料或人工甜味剂饮料可能会增加特定人群冠心病及卒中的风险，尤其是缺血性脑卒中的发病风险。

当人体摄入含有30g赤藓糖醇的食品后，血液中赤藓糖醇含量会显著上升，且持续时间达两天以上。血液中的赤藓糖醇达到一定浓度会诱导血小板聚集和激活，从而促进血栓形成，如果这时刚好有动脉损伤，则会增加血管阻塞风险，进而引发心脑血管疾病。

该研究结果表明，在美国人群中，血液中赤藓糖醇水平最高的人，发生主要不良心血管事件风险是最低水平的1.8倍。欧洲人群中，这一风险是2.21倍。

不过，需要指出的是，上述研究是面向已经有肥胖、三高等情况的人群，能否推广至普通人群还需进一步研究。

导致非酒精性脂肪肝

糖精与三氯蔗糖这两种常见的人工代糖会改变肠道微生物群，导致非酒精性脂肪肝。中国科学院一研究团队连续11周使用糖精与三氯蔗糖两种人工代糖和一种天然代糖喂养小鼠，发现人工代糖的摄入显著提高了小鼠体内的炎症水平以及肝脏中的脂质堆积，证实人工代糖比天然代糖更容易导致脂肪肝。研究团队最终证实，糖精与三氯蔗糖通过改变肠道微生物群导致非酒精性脂肪肝。（作者系北京中医药大学东直门医院 北京健康科普专家）