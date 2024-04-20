“刷脸”才能挂号，合理要求还是过度采集？

近日，北京市民刘先生告诉记者，他在某家医院的小程序挂号时，不仅需要先填写就诊人信息，还需要进行人脸识别验证。但另换一家医院后，只需填写就诊人信息就能预约挂号。

刘先生还发现，有的医院小程序可添加多个就诊人，而添加这些就诊人信息时也无需人脸识别验证。同样是线上挂号，为何有的需要人脸识别，有的不需要？线上挂号前进行人脸识别是否有必要？

在刘先生看来，线上挂号要求人脸识别，能在一种程度上防止“黄牛”倒号，就诊时人号对应，避免出现“一号难求”的情况。“但是人脸信息属于个人隐私，有的医院需要有的不需要，不禁让人疑惑一些医院是否随意和过度索要个人信息。”刘先生说。

北京中医院大学教授、卫生法研究中心主任霍增辉在接受《工人日报》记者采访时表示，线上挂号没必要设定人脸识别的环节。“人脸识别是生物识别信息的一种，属于敏感的个人信息，一旦泄露或者非法使用，容易导致患者的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害。”

霍增辉认为，在采集了患者的姓名、身份证号等必要信息的情况下，足以识别患者身份。增设人脸识别，一方面使得采集环节更为复杂，同时也增加了医院的信息维护成本。

华中科技大学同济医学院附属同济医院门诊部办公室主任李刚认为，人脸识别涉及患者个人隐私，医院没有权力掌握这些信息。同时，人脸识别对挂号系统有更高的技术要求，医院在信息化建设方面的投入也更多。

记者随机体验几家医院的线上挂号小程序发现，不同医院所需要填写的注册信息内容也不尽相同。除了需要患者姓名、性别、身份证号等基本信息之外，个别医院还要求患者必须填写学历、职业、婚姻状况、详细家庭住址等较为隐私的信息。

对此，李刚认为，一些医院挂号时需要患者较为隐私的信息，可能不只为挂号这个环节服务。患者在医院看病需要建档，这些信息的采集能为之后患者住院提供方便，实现患者信息由门诊到住院的畅通。

“医院对患者信息的采集应以满足诊疗必须为准，不必扩大采集范围。”霍增辉表示，医院线上挂号系统的设置应简便、易操作，方便患者就诊。同时，医院应当增加信息技术部门的人员配备、进一步提升人员的专业技术水平，做好系统的开发和维护，提升患者就诊体验的同时保护好患者的信息安全。

为防治“黄牛”倒号卖号，霍增辉建议，可以在网上挂号系统中设置已经挂过的号不允许转让，例如，不允许由A患者转为B患者，净化就医环境。