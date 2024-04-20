健康成长伴我行 “2024儿童营养与免疫科普行动”启动

儿童是国家的未来、民族的希望。让儿童健康成长，既是每个家庭最大的愿望，也是经济社会可持续发展的重要保障。4月18日，由人民健康发起的“2024儿童营养与免疫科普行动”在北京启动，旨在通过科学性与通俗性兼具的科普，将营养与免疫相关问题讲实、讲透、讲全，为儿童健康成长保驾护航。

“包括儿童在内，我们都要做自己健康的第一责任人，关注、掌握健康知识，养成健康的行为和生活方式，不断提升健康素养水平。”现场，中国健康教育中心科普部主任陈国永阐述了做好健康科普工作的重要意义，并介绍了相关健康科普工作：一是加强规范化建设，起草了系列规范性文件，对健康科普的信息生成、发布、传播、信息管理等给出了建议，规范健康科普知识发布和传播；二是加强健康科普能力建设，推进健康科普专家库和资源库建设，为健康科普工作提供支持，加强相关培训和交流；三是动员和支持相关部门开展健康科普工作，针对重要健康主题，开展健康传播活动。

围绕“如何提升儿童营养健康状况”，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强结合相关研究分享了他的观点。“当前，我国6-17岁儿童青少年总体膳食质量有所改善，但还存在一些问题。例如，蔬菜、水果、蛋类、奶类及制品、大豆及制品摄入不足；部分微量营养素缺乏；超重肥胖呈增长趋势；在外就餐率增长，饮水不足、饮料消费多。”丁钢强说，“对此，我们应针对儿童青少年等特定人群制定相应的综合干预措施，加强健康科普教育，做好营养健康及合理膳食摄入管理。社会各界共同关注并行动起来，努力让每一个孩子都能健康成长。”

首都医科大学附属北京儿童医院保健中心副主任医师杨炯贤从临床角度为儿童健康成长提出建议。她说，受先天遗传和后天环境等多种因素影响，儿童生长发育具有个体差异性。针对婴幼儿“生长减缓”问题，要积极开展营养风险筛查，早期识别患儿营养存在的问题。对于疾病相关生长减缓，要积极治疗原发疾病，并针对疾病导致的营养摄入不足、吸收不良和能量消耗增加等问题，强化营养摄入；对于非疾病相关生长减缓，应识别根本原因（如器官发育不成熟、喂养困难、挑食偏食、经济问题、环境问题等）并开展“对因干预”。同时，需要行为干预与营养干预双管齐下、互相促进。

现场还发布了由中国妇幼健康研究会儿童早期发展专业委员会、北京大学儿童青少年卫生研究所共同指导，中国营养学会妇幼营养分会副主任委员杨年红编写、中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强、首都医科大学附属北京儿童医院保健中心副主任医师杨炯贤审核的《儿童乳铁蛋白补充科普手册（2024）》。杨年红在手册解读中介绍了乳铁蛋白对于儿童成长发育的营养价值及科学补充建议。“相关研究显示，乳铁蛋白能够在助力提高人体免疫力、广谱抗菌、促进铁吸收等方面发挥作用。要通过合理的喂养及多样化的平衡膳食，帮助孩子获得生长发育所需要的能量和营养素，提高机体免疫能力，为孩子的健康成长打下良好基础。”她说。

健合集团科学交流总监刘威介绍说，近年来，集团旗下婴童营养与健康品牌合生元聚焦“婴童免疫”和“肠道健康”，联合营养专家、科研机构等多方力量持续投入母婴健康科研创新，并将研究成果转化应用于产品开发，为儿童健康成长提供“科学守护”。“要让更多人受益于母婴科研的成果，离不开产、学、研的深度融合。我们将坚持与国内外权威机构、专家学者开展深度合作，凝聚全球科研力量，推动产学研一体化。聚焦全家庭营养健康的科研和创新，开展更多针对儿童免疫力健康的研究，持续推出符合儿童健康成长需求的高品质产品。同时，我们也将持续助力健康教育和科普工作，为‘健康中国’建设提供有力支持”。

“关注儿童营养健康 守护美好未来”科普圆桌分享

在“关注儿童营养健康 守护美好未来”科普圆桌分享环节，中国营养学会妇幼营养分会副主任委员杨年红、首都医科大学附属北京儿童医院保健中心副主任医师杨炯贤、京东健康营养保健部母婴营养品类负责人杨楠、健合集团中国区电商科学交流高级经理李婕妤围绕儿童营养健康领域的科研创新、行业洞察、多方行动等进行了交流分享。

本次“2024儿童营养与免疫科普行动”由中国妇幼健康研究会儿童早期发展专业委员会、北京大学儿童青少年卫生研究所提供学术指导，人民健康发起，合生元及京东健康提供公益支持。