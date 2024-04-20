张培彤：促进中西医结合创新 实现肿瘤防治“1+1＞2”

4月15至4月21日是第30个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“综合施策 科学防癌”。近日，中国中医科学院广安门医院肿瘤科主任医师、北京中医药大学教授张培彤做客人民好医生客户端，围绕“中医药助力肿瘤防治”进行交流分享。他认为，在肿瘤诊疗创新及临床实践中，要促进中西医结合创新，发挥中医药独特作用，实现“1+1＞2”的防治效果，更好地造福患者。

张培彤说，从中医角度分析，肿瘤发病机制分为内因和外因。其中内因主要包括血瘀、痰湿、气滞、毒、热等；外因则有许多，例如吸烟、酗酒等不良生活习惯，以及环境污染等因素。针对肿瘤防治，中医主张因人而异，对症下药、辨证论治，要根据患者的发病原因、自身体质、肿瘤进展等制定个性化的诊疗方案。

《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》中提出，促进中西医结合创新，发挥中医药独特作用。张培彤认为，中西医在治疗肿瘤方面是殊途同归、相辅相成的关系，目的都是为了让患者受益。

“西医治疗好比是与肿瘤‘硬碰硬’，以手术、化疗、放疗为主，包括发展很快的靶向治疗、免疫治疗。中医治疗讲求‘以柔克刚’‘以人为本’，通过整体的人体调节，纠正肿瘤导致的功能性和器质性紊乱。”张培彤说，“在肿瘤的治疗上，中西医各有所长，可以优势互补。例如，可以通过中医治疗减轻放疗、化疗、靶向治疗等带来的毒副反应，增强西医疗效。中西医结合，还能够减轻患者痛苦，提高生活质量，延长患者的生存。另外，中医在预防或减缓肿瘤复发、转移方面也能够发挥积极作用。中医药参与的综合治疗，患者将会有更好的预后，实现高质量的长期生存。”

中医药有许多的经典名方，加强古典医籍精华的梳理和挖掘，促进中药新药研发和诊疗创新，能够更好地助力肿瘤防治。张培彤认为，挖掘中医医学宝库，应该做到去伪存真、取其精华去其糟粕，根据肿瘤的分类、症状、表象、诊疗方法和方药等，通过“抽丝剥茧”把中医医学文献做系统性总结梳理，并结合现代医学进行临床验证和诊疗创新。与此同时，也要更加注重培养中西医结合人才，加强中医药基础学科研究，在教学过程中做到理论与实操并重。