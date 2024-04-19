五一长假即将来临，大家在计划出行旅游（尤其是出境游）时，切记要防范一种由蚊虫叮咬传播的疾病——登革热。

5月起，登革热进入流行季

每年的5～11月是登革热的传播流行季，流行高峰是7～9月。

具体来看，登革热是由登革病毒引起的，主要由伊蚊叮咬传播的急性虫媒传染病，疫区主要分布在热带和亚热带地区，其中东南亚、西太平洋地区和美洲的流行最为严重。

登革热在我国主要流行于广东、广西、海南、福建、浙江等地区，具有典型的输入性、突发性。该病传播迅猛、发病率高、人群普遍易感。

在此提醒大家：如旅游回国后2周内出现发热症状，请立即到正规医院就医并告知旅游史，避免延误病情导致重症。

登革热主要由“花蚊子”传播

登革热主要由“患者→伊蚊→其他人”的途径传播。人与人之间一般不会直接传播疾病。

目前，传播登革热病毒的主要是白纹伊蚊和埃及伊蚊（俗称“花蚊子”）。登革热患者或隐性感染者被伊蚊叮咬后，病毒在伊蚊体内一般需经8～10天的增殖后，才可以通过叮咬将病毒传播给人。

我国人群对登革病毒普遍易感，感染后潜伏期一般为1～14天（多数为5～9天），但也有部分人不发病（即隐性感染者）。能传播登革病毒的媒介伊蚊在我国分布广泛，病毒输入后有可能会被快速传播。

登革热的典型症状有4种

登革热的典型症状可以归纳为：突发高热＋三红征＋三痛+皮疹。

1、突发高热

体温可在24至36小时内升至39或40摄氏度。

2、三红征

即面、颈、胸部潮红。

3、三痛

剧烈头痛、全身关节痛、肌肉酸痛。

4、皮疹

四肢躯干或头面部出现充血性皮疹或点状出血皮疹。

避免蚊虫叮咬是预防关键

在生活中，我们该如何做才能远离登革热呢？避免被蚊虫叮咬是关键！

大家前往登革热流行区进行户外活动时，尽量选择浅色的长袖长裤，尽可能使用驱蚊剂或其他驱蚊药物。

此外，预防登革热还要做好以下几项防蚊灭蚊工作。

1.清理家中积水。比如水生植物要定期换水洗瓶（每星期至少1次），不要让花盆底盘留有积水。

2.保持通风干燥。

3.安装纱门纱窗。

4.使用蚊帐。

5.使用灭蚊虫产品。

需要注意的是，目前登革热尚无特效药物，治疗的重点是控制疼痛、及时补液、预防出血，并尽早防蚊隔离。

如不小心感染了登革病毒，也不用过于惊慌。登革热患者一般预后较好，经及时治疗后，基本可以康复，但也有少数重症病例死亡的报道，请大家务必科学防范。

作者：福建医科大学孟超肝胆医院感染科 杨惠安

审核：国家健康科普专家库专家、中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院研究员 冯录召

策划：王宁 余运西