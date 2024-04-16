中国老年健康医疗科创大会暨中国老年学和老年医学学会增龄健康科普委员会第二次会员代表大会落幕

4月13日上午，在国家会展中心（上海）第89届CMEF中国国际医疗器械博览会上，中国老年健康医疗科创发展大会暨中国老年学和老年医学学会增龄健康科普委员会第二次会员代表大会同步召开。本次会议由国药励展展览有限责任公司、中国老年学和老年医学学会联合主办，由上海银医领科技有限公司承办，圆满完成了中国老年学和老年医学学会增龄健康科普委员会换届选举工作，并举行了“呵护光明、点亮未来”——关爱眼健康全国公益行动启动仪式。国家发展和改革委员会社会发展司原司长欧晓理发表致辞。

中国老年学和老年医学学会增龄健康科普委员会召开了第二次会员代表大会会议，圆满完成第二届代表委员会的换届选举工作。会议回顾总结了首届委员会工作情况，选举产生了本届委员会组成委员和领导，聘任王小宁为主任委员、邢永强为总干事。

会议以“增龄人口眼健康、增龄人口神经健康”为主题，启动“呵护光明、点亮未来”——关爱眼健康全国公益行动。启动仪式邀请了北京市眼科研究所所长侯胜平、首都医科大学附属北京同仁医院眼神经外科副主任赵尚峰、北京大学第三医院眼科副主任封康等担任启动嘉宾。

“点亮行动”将联合国内顶级眼科的优势科室与专家赋能基层医院，开展居民、患者的眼健康管理与科普宣教工作；联动国家级媒体平台开展多样化、全平台的公益宣传；联合多家有技术、有能力、有资金的企业进行有效投入，对有需求的医院开展眼科专科人才培养、技术提升、软硬件设施升级、服务完善等方面的帮扶工作，建设适应群众需求的特色眼科，并通过数字化模式实现眼科全疾病谱系筛查、诊疗、康复的“无缝衔接”，进一步提升医疗服务能力，做到覆盖“院内+院外”眼科患者一体化管理，为全人群，尤其是有大量眼健康管理需求的老年人、未成年人人群提供更加优质全面的眼健康服务。

来自全国医院的资深专家围绕大会主题发表了演讲。北京市眼科研究所所长侯胜平，上海交通大学医学院附属瑞金医院无锡分院精神心理科主任、神经内科副主任王涛，北京大学第三医院眼科副主任封康，复旦大学附属华山医院眼科主任王志良分别围绕小胶质细胞与免疫性致盲眼病、阿尔茨海默病新型生物学标志物研发进展、我国各年龄段眼视光问题及眼病特征、HIV合并CMVR诊治进展等学术主题现场进行讨论。

“今天的活动中，我们完成了学会科普委员会的换届，正式启动了关爱眼健康全国性公益活动，通过与会专家们的主题演讲和交流，深入研讨了老年健康医疗科创和增龄健康科普的前沿问题，分享了最新的研究成果和实践经验。”中国老年学和老年医学学会增龄健康科普委员会有关负责人表示，今后，要继续加强各会员单位间的交流与合作，共同推动学会增龄健康科普委员会的发展，通过普及健康知识、推广健康生活方式，帮助老年人更好地享受晚年生活，通过全国性公益活动为全民眼健康作出贡献。