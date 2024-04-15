“限盐减盐”的口号喊了不是一天两天了。大家都知道盐吃多了对身体有害，可就是减不下来。原因可能是，你其实不会减盐。

您家里有限盐勺或者限盐瓶吗？

为了做到少吃盐，专家倡导大家使用限盐勺或者限盐瓶。很多商家会在盐袋中赠送限盐勺给消费者，社区有时也会给居民赠送限盐勺。“工欲善其事，必先利其器”。如果家里没有限盐工具，赶紧去买一个吧。

限盐勺怎么用

限盐勺1平勺（就是舀1勺盐，盐与勺上的平面保持平整）是2克盐。世界卫生组织建议，成年人每天盐的摄入量要低于5克，就是每个人在一天内吃的盐不能超过2.5平勺。

我们可以根据人数来确定一天吃盐的最大量。比如，今天家里有3个人吃饭，那么吃盐的最大量就是15克。1勺盐是2克，所以一天当中吃的盐不能超过8勺。计算好之后，就可以把定量好的盐事先舀出来，放在一个固定的容器中。到烹饪时，从这个容器中取用盐。时间久了，大家对盐的量就能做到心中有数，某一天即便不用限盐勺，也可以做到盐不过量。

限盐瓶这么用

限盐瓶的使用则更加精妙。新式限盐瓶上有个按压键，按一次，就可以从瓶中撒出固定量的盐。有热心网友做过实验，用厨房秤称量每次从限盐瓶中撒出的盐，发现每次出盐的量都是0.5克，而且盐撒得十分均匀。这样，如果是一个人吃饭，那么每顿饭大概需要按压3次，共1.5克盐，就可以不超过每天盐的摄入量了。

三个减盐小技巧

减盐需要循序渐进

英国牙医协会的科学顾问达明·维穆斯莱教授说，舌头上有大约9000个味蕾，帮助我们感受甜味、咸味、苦味或者酸味。味蕾本身是舌头表面细胞的集合，每个味蕾有大约50个味觉细胞。味蕾一般只需要10天到2周，便会自我更新一次。

选择低钠盐

很多食物吃着不咸，但盐分同样很多，例如月饼、话梅、蛋卷、挂面、坚果、面包、饼干、饺子皮等。

在挑选食物时，大家不要被口感迷惑，要关注营养成分表，看钠的含量值及占营养素参考值（NRV）的百分比。选择数值比较低的产品，避免陷入隐性盐的陷阱。

所以，在挑选食品时，注意看食物成分表，选择使用低钠盐的食物，口味更淡，更适合人们口味清淡的需求。

点餐时多说一句

还有一个小技巧：在食堂用餐是大多数上班族的选择，开吃前用热水把菜肴涮一遍，弃掉汤汁，也能有效减少餐食里的钠盐。

来源：《大众健康》杂志

作者：宁波大学附属第一医院内分泌科 励丽 刘佳宁

审核：国家健康科普专家库专家

北京协和医院营养科主任医师 刘燕萍

策划：余运西

编辑：栾兆琳

(责编：赵光霞、袁勃)