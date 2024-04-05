《咳嗽公众教育中国专家共识（第一版）》发布

随着健康中国行动的持续推进，在基层医疗卫生体系不断完善的基础上，加强疾病科普教育、提高公众健康素养也成为当前重要的话题和发展方向。

咳嗽是常见的疾病症状，也是患者寻医问药的主要原因之一。在全球，咳嗽成为困扰亿万百姓最常见的健康问题之一，患者对控制症状的诉求较高，但现阶段对公众而言仍存在很多疾病管理和合理用药的常识误区亟待纠正。如何对咳嗽进行有效治疗和预防，是医患双方的共同目标。

《咳嗽公众教育中国专家共识（第一版）》于2024年4月2日在《中华全科医师杂志》正式发布，该共识由中华医学会全科医学分会联合中华医学会杂志社、《中华全科医师杂志》编辑委员会组织制订。共识编写专家组由中国医学科学院北京协和医学院王辰院士和中华医学会呼吸病学分会瞿介明主任委员担任项目顾问，北京大学第一医院迟春花教授和广州医科大学附属第一医院赖克方教授担任组长，专家组成员涉及呼吸内科、全科、中医科、儿科、方法学等各领域。在编写组专家的共同协作与大力支持下，深入探讨、交流了中国诊疗实践背景下的咳嗽患者教育内容需求，并特别邀请了咳嗽患者代表参与讨论，共同完成了《咳嗽公众教育中国专家共识（第一版）》的制定。

该共识参照国内外最新指南和研究进展，结合我国民众对咳嗽的认知和健康教育的现状，经专家组反复讨论和修改制定而成。共识内容丰富，详尽地阐述了咳嗽的自我评估与就诊、咳嗽的常见病因及检查选择、咳嗽的治疗、咳嗽的预防与居家管理、儿童咳嗽的诊治注意事项等。最鲜明的特点是，共识的框架及语言皆为站在公众的角度去思考、提供参考答案的立场，这将更有利于公众快速找到所需要的知识，科学性、易读性和普及性兼具，可作为医务人员面对公众，尤其是有急、慢性咳嗽的患者群体进行科普教育时的参考，也便于有兴趣的民众自己阅读，了解咳嗽病因诊治的基本知识，提高对咳嗽自我管理能力。

2017年来，在国家卫生健康委员会基层卫生健康司的指导下，由中华医学会、中华医学会杂志社、中华医学会全科医学分会联合各专科分会共同协作完成的数十个百余版《基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南》陆续发布，对于提高基层医疗服务能力，推动分级诊疗制度建设和国家基层卫生事业发展起到了积极的作用。

加强咳嗽公众教育，对于提高公众的健康意识、改善公众的行为习惯至关重要。《咳嗽公众教育中国专家共识（第一版）》的发布将有助于推动公众形成科学合理的疾病防治观念，促进患者积极参与早诊断、早治疗、早康复目标的实现。