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突聋，治疗要争分夺秒 | 科普时间

2024年03月30日19:05 |
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　　去年双十一购物节期间，张女士因为连续熬夜清空购物车，导致左耳突聋，好在就诊及时，病情得到了控制。

　　突聋是什么原因导致的？需要住院治疗吗？多久才能康复？

突聋爱“找”哪些人

　　医生会为患者进行纯音测听，并绘制听力曲线，然后根据听力曲线来判断患者是否患有突聋。

　　这个年龄段的人群，身体机能有所衰退，承担的工作压力、生活负担普遍偏大，突聋容易乘虚而入。

突聋治疗要争分夺秒

　　突聋是由毛细胞功能障碍导致的，除了突然发生听力下降，80%～90%的患者伴有耳鸣，50%的患者出现耳朵发闷的情况，30%的患者会有头晕不适的症状。当你出现这些问题的时候，一定要考虑是否得了突聋。

　　值得注意的是，突聋并非只会单侧发病，在突聋病人中约有2.3%的人会双侧发病。

　　发病一周以内的患者，治疗效果要比两周以内患者的治疗效果好得多。

　　一般来说，患者不需要住院，主要通过输液、口服药物治疗，在门诊就可以完成。路途遥远的患者可以选择住院，免去车马劳顿，可加快康复。同时，建议这些患者前往二级医院或者社区医院进行治疗。

　　突聋大多可以治愈，但对于病情非常严重、合并眩晕症状、本身就患有糖尿病或高血压等慢性病的患者，治疗效果可能达不到预期，不能完全恢复正常。此时，患者就需要佩戴助听器了。

治愈后也不可掉以轻心

　　突聋的规范治疗时间一般为10天，如果治疗效果不满意可以再进行一个疗程。病情较为严重的患者可以考虑高压氧治疗、中耳激素注射治疗等方法。通过这些治疗手段，大多数患者都可以康复。突聋是一种原因不明的听力突然下降，首次治愈后，不代表致病因素也被消除了，所以突聋是可以复发的。糖尿病、高血压、代谢紊乱、烟酒无度等都是重要的诱发因素。值得强调的是，复发患者的症状往往比第一次发作严重，且治疗难度及恢复时间都有所增加。生活饮食方面，突聋患者不需要忌口，但是一定要戒烟禁酒，避免熬夜，清淡饮食，不要暴饮暴食。

　　当人们因为过度劳累、熬夜等导致突聋时，一定要先调整自己的心态，做到放得开、吃得下、睡得着，这样才有利于疾病的康复。

　　来源：《大众健康》杂志

　　作者：国家健康科普专家库专家

　　首都医科大学附属北京朝阳医院

　　耳鼻咽喉头颈外科主任 王宁宇

　　策划：余运西

　　编辑：栾兆琳

(责编：王静、杨光宇)

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