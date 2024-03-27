为消费者筑牢权益保护防线 农银人寿公布2023年消费者权益保护年报

农银人寿公布以“守护”为主题的2023年度消费者权益保护年报，集中展现了2023年度消保工作成效。报告显示，2023年，农银人寿严格落实消保审查，切实保障消费者权益安全，积极开展消保宣教活动，全年累计触达消费者558万人次，为消费者筑牢权益保护防线。

2023年，农银人寿不断提升消费者保护的专业化水平，全年开展消保培训2366场，覆盖消保政策、制度和要求，强化员工消费者权益保护意识等内容，公司利用线上线下多渠道开展消保宣教，线上各类媒体宣传报道近4000篇次，线下开展金融消保宣教活动1816场次。

近年来，农银人寿高度重视消费者权益保护，多措并举保障消费者权益，守护人民美好生活。公司将消费者权益保护纳入到公司治理中，通过落实产品服务信息披露、加强消费者风险能力评估、建立健全销售行为可回溯管理机制、强化消费者信息保护等措施，有力保障消费者知情权、公平交易权、个人信息安全权等各项权利，为广大消费者筑起一道牢固的权益保护防线。公司常态化落实消保宣教，线上线下齐发力，传递消保温度。线上通过官方自媒体平台发布“农银人寿护航人”原创短视频优秀作品37部，通过微信公众号开设“小保话消保”“金穗小卫士”“以案说险”等专栏，全面传播金融消保理念，线下全年开展“进校园、进社区、进企业、进农村、进养老机构”的“五进入”宣传活动，积极触达“一老一少一新”等重点客群。

农银人寿消保工作得到了社会广泛的认可，“3·15”消费者权益保护教育宣传活动连续三年获得国家金融监督管理总局北京监管局“优秀组织单位”表彰，并在“7·8”全国保险公众宣传日活动获中国保险行业协会通报表彰。农银人寿以实际行动提高消费者金融素养、维护消费者合法权益，积极构建和谐健康金融环境的基础，为金融行业健康发展不断贡献力量。