90%以上二三级医院将实现医保移动支付

市人大常委会3月25日召开“医疗保障基金使用监督管理情况报告及开展专题询问工作启动会”。市医保局相关负责人介绍，本市建立了以城镇职工医保与城乡居民医保为主体，大病保险为补充，医疗救助为托底，辅之以企业补充医疗、商业保险，覆盖全民的多层次医疗保障体系。

截至2023年底，职工医保统筹基金收入1589.8亿元，支出981.8亿元。城乡居民医保基金收入115.6亿元，支出112.0亿元。市医保局透露，下一步拟将医保移动支付计划扩面至90%以上三级及有条件的二级定点医疗机构，并研究推进京津冀医保移动支付工作。市人大社会委副主任委员张巨明介绍，调研组将就有关待遇保障、基金筹资运行、医保支付、基金监管等制度的贯彻落实情况开展重点调研，具体包括医保基金支付和使用绩效情况，重大疫情等类似突发事件的医疗救治应急机制建设及费用保障情况，医保基金在推进长期护理保险制度试点和安宁疗护试点中的使用情况等，同时将针对医保便民服务情况，开展有针对性的蹲点调研。

7月下旬，市人大常委会拟听取审议市政府关于医疗保障基金使用监督管理情况的报告，听取市人大社会委的意见和建议，并开展专题询问。

在基本医疗保障基础上，为解决大病负担，满足用人单位需求，本市建立了大病医疗保障机制和单位补充医疗保险制度。其中，关于大病医疗保障，本市对参保人员符合条件的高额医疗费用给予“二次报销”，加大对困难群体政策倾斜力度。2023年，大病医疗保障惠及6万人，基金支付7.9亿元。

2021年，市医保局与市金融监管局共同指导中国人寿等6家保险公司设计开发了普惠性商业健康医疗保险“北京普惠健康保”。保障内容涵盖基本医保目录内门诊和住院自付费用、医保目录外住院自费费用及100种海内外特药费用，全年最高保障300万元。2024年度北京普惠健康保参保425万人。

市医保局介绍，在医保待遇审核方面，规范“一窗受理，流程再造，精准支付”工作流程，参保人一次住院同时享受多种医保待遇，实现生育保险费用和基本医疗保险费用“一站式”手工报销。自2023年1月1日起，本市实现基本医疗保险、大病保险与医疗救助“一站式”即时结算，根本上改变了以往大病医疗费用按年度汇算、次年支付的结算方式，切实减轻了参保人员垫资压力。

医药集中带量采购方面，截至目前，本市已落实8批次333个国家药品集采中选结果，平均降幅超过50%，累计为本市减少采购费用超过140亿元。开展6批167个药品省级带量采购，实现化学药品、中成药、生物制品三大品类全覆盖，平均降幅近50%，累计减少采购费用15亿元。

“互联网+”正推动健康服务更加优质可及。目前，本市在全国率先实现全人群、全定点、全业务医保码就医结算。全速推动医保移动支付落地应用，本市114家医院实现预约挂号、门诊缴费等医保费用全流程线上支付，减少患者排队时间。下一步，本市拟将医保移动支付计划扩面至90%以上三级及有条件的二级定点医疗机构，并研究推进京津冀医保移动支付工作。