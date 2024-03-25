国家医保局：参加医保就是“患病时有保障，无病时利他人”

人民网北京3月25日电 （陈子源）近期，全国大部分地区已经完成城乡居民医保费用集中征缴工作，参保群众已经享受到了医疗保障服务。全国基本医保参保情况如何？未生病的居民参加基本医保是否“吃亏了”？对此，国家医保局有关司负责人作出回应。

“我国基本医保参保覆盖面稳定在95%以上，参保质量持续提升。”国家医保局有关司负责人介绍，相关数据近年来有轻微波动，主要是由两方面原因造成。一是参保数据治理。自2022年起，医保部门以全国统一医保信息平台上线为契机，连续两年清理居民医保跨省和省内重复参保数据共5600万。这是居民医保参保数据出现波动的最主要原因。二是参保结构优化。由于大学生毕业就业等新增就业因素，部分原来参加居民医保的群众转为参加职工医保，2020年至2023年，每年都有500至800万参保人由参加居民医保转为参加职工医保，造成了居民医保人数和职工医保人数此消彼长。

未生病的居民参加基本医保是否“吃亏了”？国家医保局有关司负责人表示，疾病的发生往往具有不确定性。在现代社会，面对突然到来的重大疾病，个人和家庭很难能独自承受高昂的救治费用。保险的实质，就是汇聚各方力量后，帮助那些不幸患重病的个人和家庭抵御大额医疗支出的风险。因此，参加医保就是“患病时有保障，无病时利他人”，应该是每个群众面对疾病风险不确定性时的理性选择。

数据显示，2022年我国居民医保参保人的次均住院费用为8129元，以报销比例70%计算，住一次院医保平均报销5690元；假如居民将2003年至2023年连续参保个人缴纳的保费进行储蓄，按年利率5%计算复利，到2023年本金和利息共3343.1元。“也就是说，居民住一次院后医保报销的金额，就远超将连续20年个人总保费进行储蓄的收益。”国家医保局有关司负责人指出。