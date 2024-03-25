世界防治结核病日：打赢“无核”之战

咯血、低热、呼吸困难、胸痛……结核病又叫“痨病”，是严重危害公众健康的慢性传染病。在2024年3月24日第29个“世界防治结核病日”到来之际，医学专家呼吁，缩短结核病临床治疗周期，实施结核病消除综合模式，加快终结结核病流行。

结核病危害大

我国发病率稳步下降

世界卫生组织发布的《2023年全球结核病报告》显示，2022年全球有1060万新发结核病患者，我国新发结核病患者人数约为74.8万。结核病不仅威胁患者身体健康，也威胁到公共卫生安全。

“自2001年起，我国结核病发病率和死亡率稳步下降。”中国疾控中心结核病预防控制中心主任赵雁林介绍，党的十八大以来，我国结核病发病率下降25%，下降速度超过全球平均水平的2倍，结核病患者治愈率保持在90%以上。

令人振奋的数字背后，是我国结核病防治工作的持续投入和推进。

截至2023年，全国结核病防治经费总投入较2001年提高了近20倍；实施肺结核患者“诊疗减免政策”，为确诊患者免费提供一线抗结核药品；将肺结核列入门诊慢性病特殊病种管理，参照住院管理和支付……近年来，我国卫健疾控部门多措并举，逐步提高诊疗保障水平，惠及广大结核病患者。

给予结核病患者理解、支持和关爱，离不开全社会的共同参与。

十余年来，我国累计有超过100万名爱心人士参与“百千万志愿者结核病防治知识传播活动”；推进结核病患者关爱行动和社会动员行动，为患者发放“患者关爱包”……全社会形成群防群控的合力。

打赢“无核”之战

有效治愈是关键

如何打赢这场“无核”之战？

国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，缩短治疗周期、有效治愈结核病患者是一项重要应对手段。

专家表示，结核病发病缓慢，服药周期长带来的治疗依从性低，以及停药、复发导致的耐药性等，种种因素成为终止结核病的“拦路虎”。

“我们的团队进行了多项结核病短程治疗方案的研究，将此前耐药结核2年的治疗周期缩短到6至9个月，将普通型结核病的治疗周期缩短到4个月，希望能探索出可及性更高、更符合中国人药物代谢特点的本土方案，加快结核病消除速度。”张文宏说。

2021年，贵州省启动“促进贵州省消除耐药结核病危害项目”，得益于精准耐药诊断技术、医务人员进修培训、试点区域耐药结核病转诊机制以及慈善援助等，百余名当地耐药结核病患者的初步治疗成功率达85.8%，远高于全球水平。

终结流行

向科学要答案

当前，多重原因导致了耐药结核出现，从全球来看，部分新药物也出现了抗药性。如何破解结核病耐药问题与药物研发困境？

全球健康药物研发中心主任丁胜认为，加速研发抗结核创新药物至关重要。

“新的药物需要考虑到多方面的提升，例如服用便捷、毒副作用小、患者依从性高、针对靶点效果好等。”丁胜说，通过与国内外药物研发和医疗机构开展深度合作，我中心正快速推进三条结核病药物研发管线。

2023年，江苏省结核病登记发病率为22.8/10万，是我国结核病发病率较低的省份之一。据统计，耐多药结核病治疗成功率可达80%以上。

江苏省疾控中心慢性传染病预防控制所所长竺丽梅介绍，江苏省探索结核病免费筛查、诊断、治疗和管理，将抗结核二线药物均纳入免费范畴。同时，引入结核病防治的新工具、新方法，如引进人工智能进入全省医疗机构云影像平台，推广人工智能辅助阅片，助力结核早发现。

世界卫生组织呼吁各方增加对防治结核病的相关服务、研究和创新，共同努力到2035年终结结核病流行。世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒说，终结结核病流行不仅关乎人群健康的改善，也意味着减少因健康问题导致的停工和失业，将有助于改善卫生成果，挽救全球数百万人的生命。

（新华社北京3月23日电 记者顾天成、龚雯）