优化服务保障，让文明祭扫蔚然成风

每逢节日谈安全，看似老生常谈，然而血的教训一再警示，没有平安打底，一切都无从谈起。只有每个人从自己做起、从点滴做起，严格遵守交通规则，严格遵守消防规定，把安全这件“头等大事”落实落细，才能确保过一个平安、绿色、文明的清明节。愿每个人都积极争做新时代文明践行者，时时处处守住道德底线、不踩法律红线，切实做到理性追思、文明祭扫，共同推动移风易俗走深走实，让文明之花在京华大地上竞相绽放。

3月21日，北京市政府新闻办公室举行2024年清明祭扫服务保障新闻发布会。北京市民政局副局长、新闻发言人郭汉桥介绍，根据今年清明节放假安排，3月16日至4月10日确定为祭扫服务集中日，共计26天。预计3月30日、31日（双休日）和4月4日、5日、6日（清明假期）共5天为祭扫服务高峰日。今年除祭扫服务高峰日需预约外，其他时间的现场祭扫均无需预约。

节序芳菲竞放时，无边绿草寄哀思。即将到来的清明节，是中华民族弘扬孝道、追思亲人、祭扫悼念的传统节日。此前，北京市民政局和首都文明办已发布清明节“理性追思文明祭扫”倡议书，倡导以文明、环保、安全的方式进行祭扫，传承优秀传统文化，传递社会正能量。倡议书鼓励选择鲜花祭祀、植树纪念、网络祭扫等新型祭扫方式，减少烧纸钱、点香烛等传统习俗，以实际行动保护生态环境，推动社会文明进步。

近期，北京市各殡葬服务机构纷纷推出便民惠民暖心举措，通过设立便民服务台或志愿服务岗、免费提供祭扫用具用品、免费提供祭祀鲜花等方式，推动祭扫服务有序开展，倡导移风易俗。各祭扫点也坚持以群众需求为切入口，着力提档升级服务水平。比如，八宝山殡仪馆老山骨灰堂通过开展水溶祭祀、亲情寄语、放飞蝴蝶等新型的祭扫方式，引导前来祭扫的市民摒弃烧纸焚香陋习，以绿色低碳的方式慎终追远、缅怀先人。

“天下无不可变之风俗”，移风易俗需要一个循循善诱、潜移默化的过程。为满足广大市民多样化祭扫服务需求，首都之窗、北京市民政局官方网站设置“2024年清明节祭扫”服务专区，为公众提供网上祭奠服务。市民还可通过殡葬服务预约系统，申请由公墓代为祭扫。公墓还免费提供擦拭墓碑、敬献鲜花等代祭扫基本服务……从点滴“小事”做起，积极创造条件，方便市民非现场祭扫，凸显了为民宗旨和理念，也见证着公共服务的不断进步。

祭扫服务集中日期间，车流人流增加，出行压力增大，交通安全风险突出。北京公安交管部门未雨绸缪，提前排查并完善墓地陵园周边交通标志、设施，并将启动高等级上勤方案，强化祭扫交通秩序维护，推进风险隐患整治，营造安全畅通、文明和谐的交通环境。3月23日起，北京公交集团将陆续开通10条清明扫墓专线，为市民提供便捷、安全、舒适的绿色出行服务。

祭扫服务集中日期间，风高物燥，防火须臾不可放松。北京市消防救援部门结合当前春季防火工作，加大消防监督检查、宣传教育和执勤战备力度，对公墓、烈士陵园等重点祭扫活动场所进行安全大排查，用心用情用力拧紧清明消防“安全阀”。

值得一提的是，祭扫高峰日期间，首都文明办每天将组织805名公共文明引导员，在公墓、陵园及10条扫墓专线周边公交地铁站台、路口等开展文明引导服务。文明引导员将坚持引导与服务并举，在提供暖心志愿服务的同时，配合相关部门对公共场所焚香烧纸行为进行文明劝阻，用春风化雨之情，传递大爱力量，为首都精神文明建设和平安建设添砖加瓦。

每逢节日谈安全，看似老生常谈，然而血的教训一再警示，没有平安打底，一切都无从谈起。只有每个人从自己做起、从点滴做起，严格遵守交通规则，自觉维护交通秩序，不乱停乱放车辆，同时严格遵守消防规定，杜绝路边烧纸祭祀等，把安全这件“头等大事”落实落细，才能确保过一个平安、绿色、文明的清明节。

“万物生长此时，皆清洁而明净，故谓之清明。”倡导文明新风，实现美好愿景，让清明节更加清明，需要全社会共同努力。愿我们每个人都积极争做新时代文明践行者，时时处处守住道德底线、不踩法律红线，切实做到理性追思、文明祭扫，共同推动移风易俗走深走实，让文明之花在京华大地上竞相绽放。