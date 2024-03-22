工银理财扎实开展金融消费者权益保护宣传

近期，工银理财认真贯彻落实监管和集团关于开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传月活动的相关要求，周密部署、精心组织，围绕“五进入”面向不同客群开展各类创新特色活动，聚焦防范非法集资等主题传播金融消保知识，积极推动金融消费者权益保护、投资者陪伴走进更多消费者的日常生活。

“玩趣味游戏的同时还能学到金融知识，关键是能看得懂、记得住，这是很棒的体验。”有投资者在工银理财近期举办的“3·15”金融消保进商圈活动上说。这样别开生面的金融教育宣传，是工银理财面向不同客群开展特色化消保活动的一个缩影。活动期间，工银理财深入社区、学校、商圈、企业等一线普及金融知识，直接面对面解答金融消费者关切的日常问题，让金融消费者权益保护走进更多消费者的心中，助力营造和谐健康的金融消费环境。商圈里，联合北京西单大悦城打造全新消保游园场景，把“理财净值化”等金融知识和反洗钱等消保知识融入趣味游戏中，为消费者带来寓教于乐的金融宣教体验；校园中，深入西单小学莘莘学子中，精心开设少儿财商教育课程，助力提升学生群体金融素养，助推投资者教育纳入国民教育体系；企业内，携手律师事务所，深入法人投资者举办沙龙活动，充分传递金融正能量，助力法人客户提振信心。

与此同时，工银理财还注重将金融消费者权益保护宣传做在平时，常态化做好消保宣教、投资者陪伴等工作，通过官微、官方视频号、新闻媒体、线下宣讲等渠道，创建了“财明白”“财富日历”“理财百晓生”等常态化宣教栏目，持续宣导金融政策、普及金融知识，帮助投资者正确认识各类市场现象的背后原因，引导投资者坚定理性投资、长期投资的信心。“牢记‘三有’‘三适当’，打理财富更稳当”“如何认识理财产品投资风险”“金融消费者的八大基本权利”，在工银理财官微上，一期期消保知识制作精良，配上简单明白的讲解，一杯茶的时间即让消费者看得明白、记得清楚、用得实在。

凭借在金融消费者权益保护宣传上的持续努力，工银理财先后获评“人民匠心品牌奖”“最佳投教品牌银行理财公司”等荣誉，打造出的“财明白”投教品牌于近期入选中国银行业协会的理财业务投资者同行陪伴基地案例。