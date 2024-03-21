农银人寿开展“高管讲消保”活动 守护人民美好生活

为进一步维护金融消费者合法权益，促进保险行业高质量发展，农银人寿于近期全面启动2024年“3·15”消费者权益保护教育宣传活动。期间，农银人寿积极组织开展“高管讲消保”活动，公司党委副书记、总经理梅励和分公司高管说消保、讲消保，讲解保险知识，提示消费风险，为金融消保代言，守护人民美好生活。

活动期间，公司高管在现场或通过视频形式，从不同角度宣传金融消保知识、讲解“三适当”原则、开展诚信文化建设等，并号召全员主动承担保护消费者权益的责任，做好消费者权益保护的宣传员。

梅励以“科技赋能 提升效率 守护消费者权益”为题宣讲消保理念，强调消费者是金融市场重要的参与者，“以人民为中心”首先要以消费者为中心。梅励表示，农银人寿始终坚持党建引领，将消费者权益保护理念融入经营发展战略和企业文化建设，筑牢消保长效工作机制，提升消费者保护的专业化水平，确保消费者权益得到充分保障。在农银人寿，消费者权益保护不止3·15，更是365天和24小时的专业守护。

此外，农银人寿各分公司主要负责人从不同角度讲授消保知识。其中，江苏分公司党委书记、总经理夏焱针对重点客户群体进行消保知识科普，提醒“一老一少一新”金融消费者防范非法集资圈套。浙江分公司党委书记、总经理岑必成倡导消费者理性选择金融产品与服务，在购买产品和服务前，应首先了解自身风险承受能力及保障需求，做好风险评估，通过科学评估匹配适合的产品和服务。重庆分公司党委书记、负责人施龙兵开展“初心为民 消保为先”的主题宣讲，强调要切实履行消保工作责任，将消费者权益保护融入公司业务全流程，增强消费者对保险服务的满足感、获得感、安全感。

历年来，农银人寿高度重视“3·15”消费者权益保护教育宣传活动，活动期间推出多项创新举措开展宣教活动，已连续三年获得监管表彰。今年“3·15”，农银人寿创意运用古诗新解巧析消保理念，让客户在古风古韵中加深对金融消费者八项权利的理解，推出以“守护”为主旨的消保年报，集中展现2023年度权益保护工作成效，并通过“小保话消保”“金穗小卫士”“以案说险”等宣传专栏，全面传播金融消保理念，引导消费者理性投资，合法维权，远离金融欺诈、非法集资等不法侵害。

农银人寿相关负责人表示，公司将持续贯彻落实“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，为消费者提供优质服务，不断提升消费者保护意识，为构建和谐健康的金融消费环境贡献金融力量。