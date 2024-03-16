牙箍上的“小铁片”掉了怎么办？

医院的口腔科经常有小患者因为嘴里矫治器的“小铁片”掉了，不得不提前来复诊。特别是假期结束后，大快朵颐造成的牙箍损坏更是扎堆出现。

在牙齿正畸过程中，最常见的正畸矫治器就是这个由金属托槽和金属弓丝组成的牙箍。“小铁片”就是“托槽”，通过黏合剂“粘”在牙齿表面，将来治疗结束还要卸下来，所以不能“粘”得太结实。如果矫治器在口内遭遇过大的外力，比如啃咬骨头、坚果等，托槽就很容易发生脱落。

若只是个别托槽脱落，口内没有特别不适，其实是不用专门跑趟医院的，尽量收集好“小铁片”，复诊时带给医生就行，医生会根据情况进行重新粘贴。但脱落的较多，且距离预约的复诊时间还很长，那么就不能置之不理了，大量托槽脱落，牙齿会失去控制力，影响治疗效果。

遇到“托槽脱落”或“弓丝移位”等情况导致的扎嘴问题，可以用“正畸保护蜡”来应急——将其搓成圆形涂抹放置在扎嘴部位即可。没有保护蜡时，也可以把口香糖嚼软了临时救急。记得，尽快联系主诊医师进行处理。

此外，隐形牙套断裂或者丢失怎么办？可以提前更换下一副牙套；如果是最后一副牙套丢失，可以先更换上一副矫治器，并及时联系主诊医生。 文/许妍（北京口腔医院王府井院区）