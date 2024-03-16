中担协：引领行业机构合力保护消费者权益

本报北京3月15日电（中青报·中青网记者 尹希宁）作为我国融资担保行业的全国性自律组织，中国融资担保业协会（以下简称“中担协”）在“3·15”之际，呼吁融资担保行业要合力保护消费者权益，持续扩大对小微企业、“三农”主体等弱势群体服务覆盖面，切实降低融资成本，促进提高服务便利度和可得性。

融资担保通过发挥增信分险作用，为众多小微企业、“三农”主体等弱势群体提供急需的融资担保服务，是我国普惠金融的重要组成部分。

中担协为加强行业自律，制定了行业自律公约，“3·15”之际，该协会也再次对自律公约进行了修订，呼吁会员单位要坚守诚信之道，合理控制风险，不得将风险转嫁给消费者；要合法合规追收代偿，在追偿过程中，必须遵循法律规定和行业规范，不得采取不当手段侵犯消费者合法权益。

近年来，中担协专门制定了针对广大从业人员的职业道德规范和行为准则，要求从业人员坚守诚信原则，确保在提供服务时始终将消费者利益放在首位；禁止从业人员存在任何形式的欺诈行为，严禁故意误导消费者，或利用虚假信息和隐瞒真相追求个人利益；要求从业人员充分尊重消费者的知情权和选择权，为其提供真实、准确的信息和建议；通过明确行为规范，强化从业人员职业操守，进而为消费者提供更加可靠、专业的金融服务。

中担协积极引导行业机构扩大支农支小业务规模，规范收费行为，降低服务门槛，加强普惠金融领域服务力度，有效缓解小微企业、“三农”主体面临的融资难融资贵问题，全行业支持小微企业、“三农”主体融资担保业务占比超过五成；政府性融资担保机构担保费率普遍降至1%以下，金融消费者费率负担显著减轻，权益得到有力保护。今年中担协将通过行业培训、论坛、典型案例宣传等有效形式积极推动行业机构在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融中挖掘行业发展和服务的着力点，着力支持经济社会重点领域和薄弱环节，结合属地经济发展特点，积极探索模式创新，研发创新产品，满足消费者多样化融资需求。

近年来，中担协积极推动融资担保行业机构引入先进信息技术，加快数字化转型，做好数字金融大文章。通过运用数字技术降低运营成本和服务门槛，持续创新迭代数字普惠金融产品和服务，不断补齐融资担保服务短板，让普惠群体均等享受优质融资担保服务，更好地满足金融消费者服务需求。