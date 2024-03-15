大家人寿开展3·15金融消费者权益保护教育宣传活动

3月以来，大家人寿积极贯彻落实国家金融监督管理总局关于开展2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动的统一要求和部署，围绕活动主题，通过多渠道、多层次、多样式的知识宣传，提升消费者金融素养和金融安全意识。

高管带头，让消保理念入脑入心。大家人寿总公司及19家分公司负责人主动带头抓消保，开展高管话消保、高管讲消保、总经理接待日等一系列活动，形成人人知消保、人人懂消保的金融教育宣传氛围。

行业联动，形成宣传合力。大家人寿积极响应金融行业主流媒体中国银行保险报邀请，积极参与中国银行保险报组织开展的金融消费者权益保护知识问答活动，形成企民共创和谐金融环境的良好宣传氛围。

数字创新，营造宣传氛围。大家人寿始终坚持金融知识教育宣传创新主旋律，一方面，引入数字人技术，以仿真人的形象推出消保AI形象大使；另一方面，利用数智融媒技术上线大家人寿消保云展厅3·15金融教育宣传活动专厅，切实打造金融教育宣传数字未来坚实底座，展现大家人寿在金融消费者权益保护方面的新担当和新气象。

集中发声，“五进入”活动深入千家万户。3月15日“集中宣传日”当天，大家人寿各级机构共同开展“五进入”活动，下沉教育宣传重心，面向不同消费群体开展针对性宣传，大力推广消保理念，宣导消保意识，形成宣传合力，持续提升宣教影响力和覆盖面，与消费者共同营造和谐健康的金融消费环境，助推金融业高质量发展。