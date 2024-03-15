大家保险全国开展“3·15”金融消费者权益保护教育宣传

“金融保障细节多，细听记录勿忽略；财产安全排第一，反复确认要牢记；产品服务自主选，客户拥有选择权……”3月15日国际消费者权益日当天，大家保险吉祥物家家化身歌手，以rap形式传递金融消费者权益保护知识；同一天，大家保险集团及子公司高管带头讲消保，共话责任与担当；在全国31个省（区、市），大家保险集团联合大家人寿、大家财险、大家养老、大家资产等子公司发起的“3·15”专项宣传活动推向纵深，各地分支机构深入当地社区、校园、企业、商圈、农村，多地外卖小哥、清洁工人、快递员、大学生、村民、老人、少数民族等群体收到了大家保险发来的消费者权益保护知识，众多线上网友点击进了大家保险发起的专项答题活动页面，营造出人人参与、人人尽责的活动氛围。

高管讲消保 将诚信教育融入服务全流程

3月15日，大家保险集团董监高及大家人寿、大家财险、大家养老、大家资产四家子公司主要负责人带头讲消保，通过图文宣教形式，围绕金融消费者八项基本权利、保险消费风险提示等多个角度普及金融消保知识、规范保险销售行为，向金融消费者及从业人员讲述消保文化、提升消保意识。

在江西、安徽等地，大家人寿分公司总经理通过电话热线、上门服务和柜面接待等形式，与客户零距离沟通，用心聆听客户心声，解决客户疑难问题；在江苏、贵州、宁夏等地，大家财险分支公司负责人积极开展“高管讲金融”“进社区讲消保”等专题活动，向金融消费者讲解当下金融热点，让消保理念深入人心；在广东、上海等地，大家养老分公司集中开展“总经理接待日”活动，分公司总经理室成员临柜接待到访消费者，解答消费者问题，倾听消费者心声。

为强化源头治理，大家人寿及大家养老面向全体内外勤员工开展消费者权益保护专项培训，提升员工的消保意识与金融素养，推动诚信文化和消费者权益保护理念融入公司经营全流程，持续提升金融消费者投诉处理工作质效，全力构建金融消费纠纷多元化解机制；大家资产在日常业务中坚决贯彻“三适当”原则，确保金融产品、销售渠道、目标客户每一环节精准匹配，以将合适的产品通过合适的渠道提供给合适的消费者。

深入群众中 讲出大消保格局下的小故事

大家保险各子公司集中开展进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈的“五进入”活动，形成教育宣传合力。在广东和上海，大家养老深入农村，把金融知识送到田间地头，详细讲解电信诈骗、非法集资等典型案例，让村民知晓如何保护自己的财产和权益；在湖南、湖北、西藏及黑龙江，大家人寿和大家财险来到周边社区，通过设立咨询点、派发宣传折页等方式，帮助社区居民正确认识金融产品，防止被骗；在河北和广东，大家人寿走进校园讲解“校园贷”的主要形式、危害以及如何远离“校园贷”，帮助学生提升金融风险防范意识和自我保护意识。

在云南、浙江、辽宁及江苏等地，大家财险走入当地食品、快递、旅游及车商等企业，针对消费者的“知情权”“自主选择权”等权益着重宣讲，着力提高职工的金融知识和反诈水平；在贵州、重庆及江西等地，大家财险驻点商场等繁华区域，通过打造咨询台服务专区、现场答疑解惑等方式，为消费者提供“沉浸式”金融知识学习体验。

“我每天在外面跑来跑去，其实风险还挺大的。经过这么一宣传，才明白买一份保险不是浪费钱，而是为家庭提供一个可靠的保障。”一位来自安徽合肥的快递小哥被大家财险在三里庵官亭路商圈的金融消保教育宣传活动所吸引。

为进一步强化特殊群体金融教育，实现更大范围的消费公平，大家保险特别发布了“为网约车保驾护航”典型视频案例，并针对快递小哥等新市民群体进行保险消费提示，提醒老年人警惕养老诈骗，助力青少年严防信贷风险，引导“一老一少一新”特殊群体树立风险防范的观念。

互动零距离 金融消保理念入脑入心

“3·15”消保教育宣传活动期间，大家保险充分利用线上渠道与线下职场，用更适消费者理解和阅读的方式积极开展形式多样、内容丰富、特色鲜明的教育宣传活动，形成多层次的立体宣传声势，带动消费者“学金融、懂金融、信金融、用金融”，共同营造和谐美好的金融消费环境，拉近与消费者的距离。

大家保险集团携手各子公司通过官方微信、微博等线上平台发布金融知识科普、以案说险、代理退保风险提示等专题内容，联合中国银行保险报官方微信上线消保知识问答活动等，向广大人民群众普及金融消费者八项基本权利、宣传金融纠纷多元化解机制、强化“三适当”原则，提醒消费者树立理性消费、价值投资观念。

持续创新金融教育宣传形式，大家保险集团在总部大厦携手宁波银行搭建“3·15”金融消保教育宣传展厅，将诚信经营理念和金融消保知识等深度嵌入。为扩大活动覆盖面，大家人寿打造了“3·15”消保线上宣传云展厅，特别推出消保数字人，以有趣互动提高广大网民的参与度。集团和各子公司还联合主流媒体形成宣传合力，将金融知识有感知地送进千家万户。

为建设高质量保险服务网点，大家保险全国各分支机构通过在职场设置LED电子屏、悬挂活动口号、发放宣传单等积极营造活动氛围；在全国400多个机构网点开设“大家暖心驿站”，提供饮水、手机充电、洗手间、应急药箱等暖心服务，为快递员、外卖小哥、环卫工等提供饮水、充电便利的同时，向其宣讲金融消保典型案例，提高“新市民”群体的金融素养。

大家财险除了提供英文版金融消保资料，还在多地机构准备了盲文版《金融消费者八项基本权利》，在西藏特别推出了藏文版宣传资料，保证视障群体与少数民族群体都能无障碍地学习金融消保知识，展现品牌温度。

围绕2024年度“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，大家保险积极创新宣传思路，拓宽宣传渠道，强化宣传发动，以实际行动践行社会责任，努力营造公平公正、健康有序的金融市场环境，着力提高群众知晓率、参与率和满意度。大家保险将秉持“以客户为中心”的服务理念，将金融知识融入日常服务，让消费者都能安心享受优质的金融服务。