3月15日，在北京广播电视台主办的第九届《诚信北京3·15晚会》上，华夏理财荣获“2024年度消费新活力诚信承诺企业·金融行业领军”称号。华夏理财首席合规官王鑫受邀参加颁奖环节并代表华夏理财发表获奖感言，她表示：“华夏理财由华夏银行全资控股，是第一家注册在北京的股份制银行理财子公司。我们秉承‘求真、透明、协作、担当’的价值理念，始终坚持用行动与业绩践行金融国企的责任，坚持以诚信赢得市场，努力为投资者创造更多价值，为实体经济做出更多贡献。”

据了解，北京广播电视台《诚信北京3·15晚会》已成功连续举办八届，在首都信用体系建设、传播诚信兴商文化、宣传社会主义核心价值观等守正创新方面受到中宣部、北京市委宣传部等部门的专题表扬。

合规经营，重诺守信。此次华夏理财荣获“2024年度消费新活力诚信承诺企业·金融行业领军”奖项，充分展现了华夏理财负责任的国企担当形象和消费者对华夏理财的品牌认可度。

坚守初心使命,践行金融为民。华夏理财作为第一家注册在北京的股份制银行理财子公司，将持续践行“以客户为中心、以绝对收益为主干、打造优质理财工厂”的经营策略；打造、树立合规经营、诚信服务金融品牌的同时，坚持服务首都经济社会发展，为创新型中小企业带来更多发展机会；继续推进ESG投资理念，为国家“双碳”目标的实现贡献更多金融力量。未来，华夏理财将不断拓宽投资边界，提升投资择时能力，积极履行社会责任，助力国家实体经济发展，服务国民开启财富增长新征程。