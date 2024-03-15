渣打银行举办金融消费者权益保护教育宣传活动

金融产品纷繁芜杂，风险无处不在，我们每一个金融消费者，惟有积极提升风险识别防范能力，方能阅尽市场繁华似锦，守得自身安全如山。

而身为金融市场的积极参与者，渣打银行又能为我们的金融消费者做些什么呢？

3月15日中午，渣打银行在陆家嘴中心绿地成功举办金融消费者权益保护教育宣传活动，与消费者一起感受午间的春意盎然，打卡沿途美景，学习消保知识，为我们今年的春日记忆增添一份不一样的色彩。

长期以来，渣打银行一直践行“金融为民”的服务宗旨，在消费者权益保护教育宣传活动创新性上勇于突破，从线上到线下，从青少年到老年群体，从联结生活情景，再到融合传统文化。

2022年，渣打银行携手深耕在青少年财经素养教育13年的上海佰特教育合作开展了“渣打未来财智少年计划训练营活动”。

通过线上体验一系列情景式、互动式、体验式的游戏活动，充满乐趣的财商故事和精心设计的财商精品课程，渣打银行帮助小学员们深入探究了商品价值的本质，学会了防诈骗技巧等，启蒙财商意识，掌握财商技能，进一步影响到小学员背后的家庭对财经知识普及和金融风险的关注。

2023年，渣打银行再度继续携手上海佰特教育举办了一场“光影传承贯古今 渣打消保正当时”的创新线下课程。

这场课程巧妙地将中国的传统皮影艺术与消费者权益保护教育相结合，开辟了一条独具特色的消保教学之路。这一创新举措不仅在关键成长期帮助儿童树立财商意识，更是有效提升了他们的文化自信心。

在这个以皮影戏为载体的财商剧场中，孩子们生动地饰演了各种角色，从普通百姓到官员，从餐馆服务员到理财顾问，他们通过幽默而富有教育意义的表演，向观众介绍并传授了消费者权益的基本知识。

皮影财商剧的这次创新尝试，不仅将皮影戏的艺术魅力与消费者权益保护的教育理念完美融合，并且通过简洁而感染力十足的演出，使孩子们向观众传递了维护消费者权益的重要性。他们用充满感情的演绎，让观众在享受精彩表演的同时，也收获了关于消费者权益保护的宝贵知识。

2024年，渣打银行继续在公众金融宣传教育领域探索创新。立足金融消费者身边的消保人，扎根社区，防范消费风险。