交通银行安徽省分行：金融消保在身边 保障权益防风险

为提升消费者金融素养和金融安全意识，增强消费者依法维权能力，加强消费者权益保护教育工作，交通银行安徽省分行于“3·15”国际消费者权益日到来之际，在国家金融监督管理总局安徽监管局指导下，全面启动2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动。

交通银行安徽省分行相关负责人介绍，此次保护教育活动以“金融消保在身边 保障权益防风险”为主题，宣导金融政策、提示金融风险，保障金融消费者合法权益。“除了加大对消费者八项基本权利的普及力度，帮助消费者正确认识金融产品和服务，还强化投资者适当性管理，聚焦投资误区、金融诈骗等问题及时做好风险提示，特别是提醒消费者抵制不当得利诱惑，引导消费者增强诚信理念，共同营造和谐健康的金融消费环境。”该负责人说。

近年来，交通银行安徽省分行发挥资源优势，立足全行90多家营业网点，通过公众教育宣传、微沙龙等形式，为消费者普及金融知识、讲解金融政策。“3·15”活动期间，该行营业网点海报机、电子屏、ATM等设备全天候不间断展示活动宣教海报，厅堂搭设宣传台，网点员工志愿担当教育宣传专员，向前来办理业务的客户积极普及金融知识，倾力保护金融消费者合法权益。

为提高教育宣传触及率，增强人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感，交通银行安徽省分行积极探索线上宣传渠道，充分利用官方网站、官方视频号、手机银行、微信公众号、社交平台等不同载体，制作内容丰富、形式多样的推文、海报、漫画、短视频等素材，扩大宣传覆盖面。活动期间，该行发布针对老年人的《老年养老千万条，谨防诈骗第一条》防诈宣传动画，发布普适版《“保本高息”？当心“血本无归”》防投资陷阱漫画，以及《“百万保障”背后的骗局》《贷款伪装下的涉诈新手段》《谨防非法借贷》等案例提示，帮助消费者提高识别投资误区、金融诈骗等违法行为的能力，保障消费者的财产安全权和公平交易权。

活动期间，该行还组织教育宣传队伍进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈，将金融知识送到群众身边，打通金融宣教的“最后一公里”。重点关注老年人、青少年、农民、残障人士等重点人群的金融需求，针对不同人群制作对应的防诈贴士、宣传读本等，用真实案例为群众“现身说法”，做好风险提示，营造了“学金融、懂金融、信金融、用金融”的良好氛围，让金融知识进一步融入消费者生活。

交通银行安徽省分行将始终坚持金融工作的政治性、人民性，以提升消费者金融素养及风险防范意识为己任，践行“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，把实现好、维护好、发展好金融消费者的合法权益作为活动的出发点和落脚点，构建金融知识宣传普及的常态化机制，推动金融消费者教育工作服务经济社会发展大局，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。（胡雨松）