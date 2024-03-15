甲状腺健康知识科普行动2024年再启航

甲状腺疾病是社会常见慢性病，因其发病隐匿，导致公众对该疾病的认知率较低。因此，做好健康科普教育是守护甲状腺这一生命“健康腺”的重要功课。由中华医学会内分泌学分会、中国人口文化促进会甲状腺疾病防治专业委员会共同举办，默克公益支持的甲状腺健康知识科普行动（以下简称“爱甲行动”）近日在北京启动。业内人士呼吁，要深入开展甲状腺健康知识普及工作，提升公众、特别是重点人群的甲状腺疾病认知水平，做好健康科普这支“社会疫苗”，切实推动甲状腺疾病防治有效落地。

“爱甲”赓续不断 让健康科普浸润人心

随着人民群众健康意识日益增强，向公众传播科学、易懂的专业健康知识，成为新时代健康科普事业发展的重点方向。

“在工作中发现，各基层医疗机构、连锁药店普遍对甲状腺科需求较高，但目前已有的内容数量匮乏且缺少新意。大众对于甲状腺科普的实际需求，本质上并未得到满足。改变这一现状，让群众轻松获得丰富、专业的健康知识，成为推进爱甲行动的重要动力。”中国医疗保健国际交流促进会甲状腺疾病专业委员会主任委员林岩松道出爱甲行动的初衷。为此，2023年爱甲行动将“甲状腺科普大赛”举办四年间积累的关于甲状腺疾病的优质科普内容，在8个月内分发给大量接触公众和患者的基层医疗机构、连锁药店等单位，再以新媒体、短视频等多渠道进行传播。

据林岩松介绍，2023爱甲行动自2023年5月份启动至年底，共覆盖了22个省（自治区、直辖市），走进了128座城市、245个县（市、区），共有300家医疗机构、4家连锁药店注册活动，共获得了310名医生的关注。此外，行动所分发的甲状腺科普视频累计播放量已达239万人次，广泛地覆盖了相关群众。

“今天，爱甲行动要再次出发了。我们将继续秉承助力健康中国建设、满足人民健康需求的时代使命，将甲状腺健康知识科普深入到群众中。”林岩松说。

做好“长效处方” 全面守护甲状腺健康

科学普及健康知识，提升健康素养水平，有助于提高居民自我健康管理能力。以爱甲行动为代表，如今越来越多形式丰富、内容专业的健康科普，逐渐成为百姓的“定心丸”、社会的“防护网”。

“我国甲状腺功能障碍患病人数较多，但广大居民对于甲状腺疾病的知晓率偏低、整体规范治疗率依然不足，推进慢病科普教育任重道远。”林岩松说。她呼吁社会重视开展包含爱甲行动在内的各类健康科普活动，把权威健康知识推广到千家万户，提高群众对甲状腺疾病等慢病的防治意识。同时她建议，为提升健康传播效果，应遵循科学准确适用的原则，认真研究不同人群的健康需求和认知特点，因地制宜采取适合的传播策略。

“爱甲行动平台将所有科普作品分为甲亢、甲减、甲癌/结节和其他四大组别，让使用者精准找到个人所需。”林岩松希望爱甲行动成为健康的“扩音器”，在寓教于乐中向群众传播专业知识。“以人民群众健康需求为导向，以传播优质甲状腺科普内容为手段，以多元传播方式为抓手，以专家团队为依托，让爱甲行动践行‘做正确科普’的理念，加强居民健康管理能力，深化甲状腺疾病认知”。

汇聚多元力量 以科普筑牢健康防线

开展科普工作不但要确保内容专业科学，更要“使巧劲儿”，要联动医务工作者、基层卫健单位等多方健康因子，扩大声音范围、坚固传播韧性，让强化公众甲状腺疾病认知事半功倍。

据林岩松介绍，我国多地都有鼓励医务人员开展科普工作的举措，乃至将之纳入医务人员职称评价，“医务工作者们要把视野放在疾病之前、放在医院之外、放在生活之中，让医学科普深度融入临床工作。”她特别提示，县域医院是需要科普教育重点深入的地方，甲状腺科普工作渗透基层很有必要，“要积极帮助基层和年轻医生提高专业水平，为更好传播科普知识夯实基础”。

“老百姓大药房作为爱甲行动的参与方，正努力建设成服务人民群众健康生活需求的重要阵地。”老百姓大药房连锁股份有限公司总裁王黎说，药店以爱甲行动平台为舞台，通过甲状腺科普宣传和专业的药事服务，帮助广大民众对甲状腺疾病建立科学认知，帮助患者科学防范、治疗疾病。

在海王星辰医药连锁集团有限公司总裁兼CEO张英男眼中，爱甲行动为海王星辰的服务模式做了延展。“通过平台开展线上线下的疾病筛查活动，让患者尽早确诊、尽早就医。未来，我们将继续为甲状腺患者提供更精准的服务，与爱甲行动的各路伙伴一同守护百姓健康”。