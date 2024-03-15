倡导理性投资 筑牢安全底线 国联安基金3.15金融消费者保护在行动

金融消费者是金融市场重要参与者与推动者，保护金融消费者权益是金融行业乃至经济社会高质量发展的内在需求。践行金融为民宗旨，释放金融保障力量，中国太保旗下国联安基金坚持以持有人利益为先，围绕“为客户创造长期可持续回报”的目标，打造高品质的投资理财服务体系，努力提升投资者获得感。

长期以来，国联安基金坚持以投资者为中心的价值取向，倡导理性消费、价值投资观念，以投研为基石、以产品为载体，不断丰富完善客户服务与投资者陪伴工作体系。国联安基金通过深入开展线上线下结合的多种形式投资者教育活动，向广大金融消费者普及基础金融知识、提示金融风险，不断推进行业诚信文化建设，营造安全稳定的金融环境，践行“金融为民、金融惠民、金融便民”的理念，展现金融消费者权益保护新担当、新气象。

在网络发达、数智化加速转型的进程中，国联安基金积极创新，通过原创图文、短视频等内容，运营《十二产业链》《权益投资研炼图鉴》《hey bro！脱口秀》等投资陪伴子品牌栏目，协同渠道合作伙伴构建开设线上理财小课堂，采取通俗易懂的宣传教育方式，普及广泛深入的投资理财知识，并借助直播等新媒体技术，适时开展“云端万里行”、业务场景互动等沉浸式投资者教育活动，加大金融消费者安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等八项权益的普及力度，帮助消费者正确认知金融产品和服务，致力于提升消费者金融素养、增强金融安全意识、促进市场公平有序发展。

面对波动起伏的资本市场行情，投资者更需强化风险意识，保持理性和冷静。国联安基金始终倡导长期投资、价值投资和理性投资，一方面不断发挥综合资产管理业务优势，聚焦投研核心能力建设，避免短视急躁、追涨杀跌的投资行为，力争为投资者创造长期稳健的收益回报；另一方面为培育投资者长期投资理念，国联安基金充分借助内外部投教宣传矩阵，坚持不懈地进行产品陪伴服务输出，以文字、视频、直播等形式，与消费者多角度、零距离沟通，坚定陪伴投资者持续成长。

“受人之托、代客理财”是公募基金应有之信义，国联安基金历来奉行诚信、专业、创新、卓越的经营理念和正直、敬业、进取、合作的企业文化，积极践行“温度、智慧、责任”的服务理念，将诚信全方位嵌入产品设计、投资管理、营销宣传等经营各环节，长期以来的稳健发展和诚信建设深受客户认可，树立了良好的市场口碑。

国联安基金将持续筑牢安全底线，倾力打造优质客户服务体验，入脑入心地开展各项投资者服务工作，将消费者保护权益融入公司治理与经营全流程中，力争为客户资产保值增值的同时，加强客户在金融消费过程中的合法权益保障，在追求长期可持续发展的道路上继续足履实地、勇毅前行。