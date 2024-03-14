与时间赛跑 为生命护航

“快点快点，我们这里是四季美农贸城，他心脏装过支架，现在人已经昏迷了。”前几日的一个深夜，23时许，湖北省武汉市急救中心120调度员邹婷接到了这样一个求救电话。她一边派救护车一边询问患者病情，得知患者胸部无呼吸起伏，当即决定通过线上指导家属对其进行胸外按压。

“我发了一条视频短信给你，点链接进去。”在邹婷的引导下，病人家属打开“武汉急救”微信小程序。视频接通后，邹婷直观地看到了现场的情况。“手臂打直，按压深度至少5厘米，一二三四……”这样的通话保持了12分钟，直到救护车抵达现场，医护人员初步判断患者是心肌梗死。通过车载呼吸机支持，患者很快苏醒，后经治疗转危为安。

这是调度员们日常工作的缩影。“反应敏捷，救治有力，分秒必争，守护生命。”武汉市120指挥调度中心大厅调度台屏幕上的十六个大字，也是“120生命热线”服务团队的工作宗旨。近日，武汉市急救中心“120生命热线”服务团队获评第九批全国学雷锋活动示范点。

“丁零零——丁零零——”电话铃声在武汉市120指挥调度中心此起彼伏。每一位调度员面前有6个电脑显示屏，呈现出电子地图、可用救护车位置等信息。“接电话是我们的日常。一个电话能够拯救的不只是一个人，更是一个家庭。”120调度主班周婵说。

调度员的协调、引导，在院前急救中极为重要。尤其是对于突发心跳骤停的患者，在调度员的指导下抓住“黄金救援4分钟”，是提高患者救治率和预后情况的关键。使命感、责任感、价值感已经融入了调度员的日常工作中。“打电话进来的人大多处于非正常逻辑中，紧张、焦虑、崩溃情绪十分常见，调度员的服务要有温度，真正做到急病人之所急、想病人之所想。”武汉市急救中心120调度科科长丁一鹛说。

“让更多人掌握急救技能技巧”是武汉市急救中心的目标之一。不定期的急救开放日，让更多民众走进120指挥调度中心，提升自救互救能力。“大家可以到急救中心参观，进行VR体验，更直观地感受突发情况到来时的危险，掌握心肺复苏操作的正确位置、姿势、力度，AED操作方法等。”武汉市急救中心培训中心科长乐薏介绍。

在社区、学校也时常能看到“120生命热线”服务团队的身影。他们下沉基层，开展急救科普和义诊。乐薏说：“当紧急情况发生时，普通人只要能想起一点自救互救的做法或技巧，就可能拯救一条生命。”

“120生命热线”服务团队全年无休，24小时守护着居民的生命安全。2023年，武汉市急救中心“120生命热线”受理电话87万余起，日平均电话量2000多起，救护车调度有效出车500余次，先后获得“全国青年文明号”“工人先锋号”“武汉市巾帼文明示范岗”等荣誉。

（本报记者 王建宏 张锐 本报通讯员 刘欣然）