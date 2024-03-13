为全面落实党的二十大精神和中央金融工作会议、中央经济工作会议部署要求，不断践行金融工作政治性、人民性，切实提升消费者金融素养和风险防范意识，近日，农银人寿全面启动2024年“3·15”消费者权益保护教育宣传活动。

本次活动坚持以人民为中心的价值取向，以提升消费者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力为目标，积极宣传消费者八项基本权利，倡导理性投资理念，推进行业诚信文化建设。围绕“金融消保在身边 保障权益防风险”主题口号，公司从全员宣教、筑诚增信、畅通渠道、聚焦权益等方向着重发力，立体式、多维度开展丰富宣教活动，用实际行动服务社会民生保障，贡献金融消保力量。

活动期间，农银人寿结合数字化宣教创新和落地举措， 推出一系列具有特色化、实效性的教育宣传活动。一是充分发挥高层引领作用，开展“高管讲消保”活动，推进诚信文化建设，贯彻“三适当原则”，普及专业保险理念，传播金融正能量。二是聚力提升传统文化影响力，创意运用古诗新解巧析消保理念，让客户在古风古韵中加深对金融消费者八项权利的理解，在融会贯通中领悟并提升权益维护意识。三是推出以“守护”为主旨的消保年报，集中展现2023年度权益保护工作成效，系统回顾公司过往消费者权益保护历程，筑牢农银人寿金融为民、消保为先的良好形象。四是依托公司宣教平台，通过“小保话消保”“金穗小卫士”“以案说险”等专栏，全面传播金融消保理念，引导消费者理性投资，合法维权，远离金融欺诈、非法集资等不法侵害。五是多措并举推出“幸福银龄”养老权益宣传、“云端消保直播课”、金穗护航原创作品大赛等丰富宣教内容，通过数字化、场景化展示，传播科学消保理念。六是开通“3·15”客服专线，畅通民声渠道，与短信、在线客服、客服邮箱、公司柜面等共同形成服务维权矩阵，及时回应客户咨诉、消除疑问；同步积极利用多元纠纷化解机制，有效前置化解消保投诉风险。七是面向“一老一少一新”等重点客群，开展“五进入”线下宣教触达活动，切实以贴近百姓需求的内容与形式做好金融宣教，打好消费者权益保护工作组合拳，提升群众金融服务满意度和获得感。

未来，农银人寿将持续贯彻落实“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，不断探索新时代消保宣教有益模式，助力构建让消费者懂金融、信金融、用金融的健康金融环境，以高质量金融服务守护人民美好幸福生活。